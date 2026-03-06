Creado: Actualizado:

La impunidad de la ADP.- El anuncio de las seccionales de la ADP en las provincias Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago y San Juan de la Maguana de que paralizarán la docencia en cientos de escuelas en protesta por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con ese gremio por el Ministerio de Educación, ha vuelto a colocar sobre la mesa la propuesta de que se produzca algún tipo de sanción a los maestros por faltar a su responsabilidad con tanta frecuencia y por motivos tan baladíes. Ayer el presidente de la Federación Nacional de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, Jaime Tolentinio, pidió a las autoridades educativas que descuenten a los maestros los días que dejan de trabajar por participar en huelgas, marchas, vigilias y concentraciones en horas de trabajo. “Se está jugando de manera olímpica con el cumplimiento del calendario escolar, sin que haya un régimen de consecuencias de parte de las autoridades”. ¿Habrá alguien a quien le importe la educación dominicana que no esté de acuerdo? Sin embargo, es muy probable que la petición caiga en saco roto, pues nuestras autoridades se han mostrado vergonzosamente pusilánimes frente a los desmanes de la ADP.

Y la mejor prueba de lo que digo es el comunicado del Minerd criticando los paros de docencia anunciados por el sindicato de maestros, que considera injustificados y vulneran el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes. También advirtió que esa paralización atenta contra el calendario escolar y afecta el proceso enseñanza-aprendizaje, poniendo en riesgo los objetivos académicos del presente año lectivo, y bla bla bla. En ninguna parte dice, ese comunicado, qué se propone hacer para impedir que la ADP continúe burlándose de las aspiraciones de una parte importante de la sociedad dominicana, vale decir la más pobre y numerosa, de recibir una educación de calidad que la redima de esa condición, que los maestros se han empeñado en que sea perpetua. Y eso no es justo, ni se debe seguir permitiendo.