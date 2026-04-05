La energía como motor del desarrollo nacional

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Durante décadas, la energía ha sido uno de los grandes desafíos estructurales del desarrollo en la República Dominicana. La historia económica reciente del país está marcada por múltiples intentos de reforma, promesas de modernización y esfuerzos por transformar un sistema eléctrico que durante muchos años limitó el crecimiento productivo y afectó la calidad de vida de millones de dominicanos.

Distintas administraciones impulsaron iniciativas importantes orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema energético nacional. Se promovieron procesos de capitalización, se formularon planes de expansión y se realizaron inversiones que buscaban fortalecer la infraestructura eléctrica del país. Sin embargo, por diversas razones —financieras, institucionales o coyunturales— muchos de esos esfuerzos no lograron consolidar plenamente la transformación estructural que la economía dominicana demandaba.

Los dominicanos conocemos bien esa historia. Durante años, la incertidumbre energética se convirtió en una realidad cotidiana. Los apagones prolongados afectaban la actividad económica, obligaban a las empresas a asumir altos costos de generación propia y generaban un entorno de desconfianza que limitaba la competitividad del país.

La experiencia demuestra que la seguridad energética no se construye únicamente con diagnósticos ni con buenas intenciones. Se construye con decisiones firmes, planificación de largo plazo y, sobre todo, con la ejecución de proyectos de infraestructura capaces de transformar la capacidad real del sistema eléctrico.

La energía es uno de los pilares fundamentales del desarrollo moderno. Ninguna economía puede aspirar a consolidar su crecimiento si no cuenta con un sistema energético confiable que respalde su actividad productiva. La industria, el turismo, las zonas francas, el comercio, la logística y la creciente economía digital dependen directamente de un suministro eléctrico estable y eficiente.

Por esa razón, los países que han logrado avanzar de manera sostenida en su desarrollo han entendido que la seguridad energética debe ser una verdadera política de Estado. Invertir en infraestructura de generación, diversificar las fuentes energéticas y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico es una condición indispensable para sostener el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones.

En los últimos años, la República Dominicana ha venido avanzando de manera significativa en esa dirección. El fortalecimiento de la matriz energética nacional forma parte de una visión estratégica orientada a acompañar el dinamismo de la economía dominicana y garantizar condiciones más estables para el desarrollo productivo.

La incorporación de nuevas infraestructuras energéticas basadas en tecnologías más eficientes y en combustibles más limpios representa un paso importante para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reducir vulnerabilidades históricas que durante décadas afectaron el desempeño de nuestra economía.

La puesta en operación de proyectos como el complejo termoeléctrico Manzanillo Power Land, inaugurado recientemente por el presidente Luis Abinader, constituye un ejemplo concreto de ese esfuerzo. Más allá de la entrada en funcionamiento de una nueva planta de generación, se trata de una inversión estratégica que fortalece la capacidad energética del país y contribuye a consolidar las bases de su crecimiento económico.

Su ubicación en la provincia de Montecristi responde también a una visión estratégica de desarrollo territorial. Durante décadas, la generación eléctrica del país se concentró principalmente en el sur, mientras regiones con gran potencial productivo como el noroeste permanecían con menor inversión estructural. La creación de este nuevo polo energético en Manzanillo contribuye no solo a fortalecer la seguridad del sistema eléctrico nacional, sino también a dinamizar una zona con importantes oportunidades logísticas, portuarias y productivas.

En un contexto regional donde el desarrollo de las zonas fronterizas adquiere cada vez mayor relevancia, impulsar inversiones de esta magnitud en el noroeste representa una señal clara de integración territorial, crecimiento económico y fortalecimiento estratégico del país. Impulsar infraestructura energética en esta región significa también ampliar las bases del desarrollo nacional hacia territorios que durante muchos años estuvieron al margen de las grandes inversiones estratégicas del país.

Las grandes transformaciones estructurales rara vez están exentas de debate. En toda democracia es natural que existan visiones distintas y críticas frente a las decisiones públicas. Sin embargo, también es cierto que el desarrollo de las naciones exige perseverancia, responsabilidad y la capacidad de ejecutar proyectos que durante años parecieron difíciles de concretar.

En ocasiones resulta más sencillo permanecer en la crítica permanente que reconocer los avances cuando estos se materializan. Pero los hechos hablan por sí mismos: cada nueva infraestructura energética que entra en operación representa mayor estabilidad para el sistema eléctrico, mejores condiciones para el aparato productivo y mayores oportunidades para el crecimiento del país.

Para una economía abierta como la dominicana, que hoy se posiciona como uno de los destinos más dinámicos para la inversión en el Caribe y América Latina, garantizar seguridad energética es una condición esencial para sostener su competitividad y continuar ampliando las oportunidades de progreso.

Fortalecer la infraestructura energética no solo impacta la estabilidad del sistema eléctrico nacional; también abre nuevas oportunidades para el desarrollo territorial y la dinamización económica de regiones con gran potencial productivo. La expansión de la capacidad energética impulsa la actividad industrial, mejora la competitividad logística y genera nuevas oportunidades de empleo y crecimiento para las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.

La consolidación de una matriz energética más sólida, eficiente y diversificada es una de las bases sobre las cuales la República Dominicana puede seguir construyendo un futuro de mayor prosperidad, estabilidad y oportunidades para todos.

Fortalecer la seguridad energética del país no es solo una meta técnica del sistema eléctrico; es una decisión estratégica para garantizar el desarrollo, la competitividad y el bienestar de las futuras generaciones de dominicanos.