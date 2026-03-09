Las revanchas Madrid-Manchester City y PSG-Chelsea encabezarán la Champions League

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los octavos de final de la Champions League comienzan el martes con revanchas espectaculares, equipos que ponen fin a largas ausencias en esta fase y la emocionante historia del recién llegado Bodø/Glimt.

El Paris Saint-Germain recibe el miércoles a un Chelsea que el pasado julio impidió que el campeón de la Champions League se alzara con el título del Mundial de Clubes.

El Real Madrid recibe al Manchester City por segunda vez esta temporada y quinto año consecutivo en las rondas eliminatorias. En tres de esos años, el ganador se alzó con el trofeo.

El Madrid-Manchester City también es uno de los tres emparejamientos de octavos de final que ya se disputaron hace unos meses en la fase inaugural de la liga.

En septiembre, el Galatasaray venció al Liverpool en Estambul y el Barcelona se llevó los tres puntos del Newcastle.

El Galatasaray y el Newcastle disputarán partidos de la Champions League en marzo por primera vez en 12 y 23 años, respectivamente. El Atalanta recibe al Bayern de Múnich cinco años después de su última clasificación para octavos de final.

Solo uno de los ocho emparejamientos de esta semana es una revancha de cualquier final de la UEFA desde que se creó la Copa de Europa en 1955. Pocos la recordarán.

La final de la Recopa de Europa de 1963, disputada en Róterdam, fue una victoria del Tottenham por 5-1 sobre el Atlético de Madrid. También fue la única vez que se enfrentaron previamente.

El Tottenham tiene cierta familiaridad, ya que el estadio Metropolitano del Atlético fue donde el club del norte de Londres perdió la final de la Champions League de 2019 contra el Liverpool.