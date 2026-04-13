Equilibrismo difícil

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Todavía presentes las imágenes y el eco de los gritos frente a las ruinas de la discoteca Jet Set, estructura que ahora parece un enorme catafalco. Todavía con la sorpresa que produjo la ausencia de los representantes de la clase política en los actos conmemorativos del primer aniversario de la tragedia, ese grupo presente en cumpleaños, bodas, en velorios de personas que nunca han visto fingiendo gozo y compasión. ¿Cuál sería el motivo que aunó a tirios y troyanos, cuál el temor?

Empatía tuvo la embajadora Leah Francis Campos que cada día se acerca más a la comunidad. Comulga, batea y se compunge con el dolor ajeno. Todavía con el regusto que produce el Premio Nacional de Periodismo para Aníbal de Castro que no es cartaginés, pero tan osado y persistente como el homónimo. Este erudito sibarita que sabe de mabí tanto como de chardonnay supo desde niño la importancia de la tenacidad. El secretario de Olga Bonilla, que tecleaba durante los días feriados mientras sus compañeros disfrutaban el asueto, es un referente obligado del periodismo criollo. Su historia provoca admiración y respeto e inquieta a sus detractores, algunos inveterados, mortificados con su trayectoria.

Todavía con la atención puesta en las contradicciones oficiales para justificar la desidia que desborda alcantarillas inservibles y desconoce la planificación urbana. Y buscando explicación para entender la concesión de una pensión a la directora del Acuario Nacional, destituida después de imputaciones de nepotismo e irregularidad en el manejo de recursos públicos y en las contrataciones, sin apercibimiento en los reinados de vigilancia ética. El decreto la exculpa, acoteja.

Y si faltare detalle, antes de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para que el presidente demuestre su inconmensurable poder, la retórica abinaderista se tambalea con el desliz en uno de los órganos autónomos conformado gracias a la decisión presidencial.

El gobernante estuvo empeñado en la regeneración de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana - CCRD- acusó a los miembros del pleno 2016-2020 y su declaración auspició la Operación Caracol dirigida por la PEPCA.

Los zares de la virtud ayudaron a la conformación y funcionamiento de la primera Cámara del Cambio. A pesar de los escándalos relacionados con el proceder de su atolondrado presidente, el órgano permaneció inmutable. Promulgada la nueva ley, la mayoría sabía a quienes correspondía el turno. Se cumplieron los designios sin disimulo. De nuevo el pago de promesas, la compensación para la vocería injuriosa dispuesta a la descalificación de aquellos que no siguen el credo oficial.

Una Resolución ordenando el aumento de compensaciones para los miembros del Pleno, produjo alarma. Fieles a la institucionalidad “pret a porter” ignoraron la Constitución y las leyes. Lo peor ha sido la condescendencia del presidente del Senado, celebró el mea culpa del pleno desistiendo de la falta, como si fuera penitencia de confesionario.

La CCRD necesitará de la taumaturgia imperante para que continúe indemne. Aunque está más que probada la cualidad de funámbulo del mandatario, el equilibrio se afecta con el paso del tiempo y las mallas que permiten amortiguar el impacto de las caídas, se desgastan.