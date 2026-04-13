Cuba y el monocultivo

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Cuba con una superficie de 110,860 Km2, tiene 35,000 km2 de tierra cultivada, representando el 32% de su extensión. Siembran principalmente caña de azúcar, tabaco, café, arroz y viandas.

Siendo Cuba, el doble de República Dominicana, RD utiliza más porción (37%) de su territorio para la agricultura.

Cuba, en la actualidad tiene 450,000 hectáreas sembradas de caña de azúcar, equivalente a 4,500 km2.

A final de 1969, el presidente Fidel Castro levantó la consigna de alcanzar la zafra récord de 10 millones de toneladas de azúcar. Toda la población activa acudió a los cañaverales, empero solo se logró producir 8.5 millones. Todo monocultivo, y la caña de azúcar es uno, acarrea el agotamiento de los suelos, mayor presencia de plagas y enfermedades, el uso de más agroquímicos, pérdidas de biodiversidad y mayor vulnerabilidad climática. Puede ser eficiente a corto plazo, pero a largo plazo empobrece la tierra y la producción se torna menos sostenible.