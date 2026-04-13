William Rosa se ha marchado

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Sincero, sagaz, pacífico, sosegado y conciliador: estas son las palabras que mejor describen la personalidad de un hombre que, tanto en su vida privada como en el ejercicio del periodismo, se distinguió por actuar con elevada ética y veracidad. William partió hacia el plano desconocido el pasado 9 de abril, apenas tres días después del Día Nacional del Periodista. Deja tras de sí una obra de bien hacer en la comunicación dominicana, a la que aportó formando y orientando a muchos profesionales en los diversos medios donde desempeñó cargos directivos. Su partida deja en el ámbito periodístico un profundo sentimiento de gratitud.

Fue un profesional de convicciones morales firmes, responsable e intransigente con el incumplimiento, pero siempre humilde frente al subalterno; al corregir o llamar la atención, lo hacía desde la solidaridad y el respeto al colega. Conocí a William en 1978, en el departamento de Prensa de Radio Televisión Dominicana, bajo la dirección de Marino Mendoza y Alejandro Guerrero. Éramos parte de un cuerpo de redactores integrado por Leo Reyes, Melvin Mathews, Alexis Almonte, Carlos Nina Gómez, Carmen Carvajal, Lilliam Maldonado, Sandra Meyer, Altagracia Salazar, Cristhian Jiménez, René Fortunato (fallecido), Eduardo Cabral, Víctor Jiménez, Ana Julia Nolazco, Ramón Urbáez, William Tavárez (fallecido), Milagros, Eduardo Aguilera (fallecido) y Clodomiro Gautreaux (fallecido), entre otros compañeros que, desde entonces, transitamos por las líneas de la información.