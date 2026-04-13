Idiosincrasia científica de China

Creado: Actualizado:

Para China, históricamente, la ciencia y la tecnología han sido un instrumento de desarrollo esencial. No es ahora, simplemente, un recurso estratégico de desarrollo, que lo es, desde que en 1978 Deng Xiaoping identificó la ciencia y la tecnología entre las 4 modernizaciones que debían ser las columnas del desarrollo chino, junto a la industria, agricultura y fuerzas armadas. Los aportes a la ciencia, la tecnología y la innovación están en el ADN de la nación china, son inherentes a su idiosincrasia (“conjunto de rasgos, carácter, temperamento y comportamientos distintivos propios de …una colectividad”).

Hay quienes desconocen las impresionantes contribuciones chinas al desarrollo de la sociedad humana a lo largo de su multi milenaria historia: la brújula, el timón de los barcos, los mástiles múltiples; agréguese la imprenta, el papel, la seda, la pólvora, el ábaco (tabla con barras por las que se deslizan bolas con las que todavía hoy cuentan nuestros niños). La acupuntura, desarrollaron nociones de la circulación sanguínea y el pulso, así como de la inmunología y algunos anestésicos. Avanzaron en la comprensión de los eclipses. Se considera que la astronomía china fue anterior a la que surgió en Europa y Oriente Próximo

Produjeron acero. Hay pruebas que desde el siglo IV a. de C. ya se usaban altos hornos para fundir el hierro revolucionando la agricultura con el arado, la azada y otros instrumentos agrícolas. El sismógrafo que mide la intensidad de un terremoto.

Hicieron aportes a las matemáticas logrando en el siglo III a. de C. una demostración original del teorema de Pitágoras, calcularon el número p (Pi) por aproximación. El sistema decimal fue desarrollado en China en el siglo XIV antes de nuestra era. Igualmente fueron los creadores de los fósforos, la porcelana, la laca, la carretilla, los estribos y arneses para montar caballos, el papel moneda, plaguicidas biológicos.

También crearon los fuegos artificiales y las cometas (chichiguas) usadas para mensajes en el campo de batalla. Crearon la ballesta. Usaron relojes de sombra precursores de los de sol que utilizaban hace 4 mil años

Históricamente, el desarrollo de la sociedad china ha sido sobre el avance de la ciencia y la tecnología y así sigue siendo hoy. El 1 de noviembre de 1949, al mes del triunfo revolucionario, Mao Zedong fundó la Academia China de las Ciencias.

No nos extrañemos del liderazgo chino en el campo de las ciencias.