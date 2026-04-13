La Estrechez de Ormuz: el fracaso de las negociaciones y los riesgos para el Caribe

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I. Un alto el fuego cuestionado y una narrativa en disputa

El reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fue recibido con fuertes críticas en sectores políticos y mediáticos estadounidenses. Aunque informes señalan que la infraestructura militar iraní quedó severamente afectada, algunos analistas insistieron en que el resultado constituía un fracaso. Esa visión se apoya en una definición maximalista de “victoria”, centrada en la idea de un cambio de régimen, algo que no formó parte de los objetivos declarados de la operación militar.

II. La lógica estratégica detrás del fin de la campaña militar

El análisis estratégico sugiere que ni Estados Unidos ni Irán tenían incentivos para prolongar el conflicto:

Irán perdió activos militares clave.

Estados Unidos agotó los objetivos estratégicos relevantes.

Los países del Golfo no obtienen beneficios de una escalada prolongada.

La rapidez con que se alcanzó el alto el fuego y su posterior estrepitoso fracaso contradice la idea de un conflicto sin salida.

III. El Estrecho de Ormuz: poder, petróleo y límites del derecho marítimo

Irán siempre ha tenido la capacidad de cerrar el Estrecho de Ormuz, pero evitó hacerlo por dos razones:

Consideraba que la amenaza de cierre era un elemento disuasorio suficiente.

Suponía que Europa defendería activamente la libre navegación.

Los acontecimientos recientes mostraron que la amenaza no era tan efectiva como se pensaba y que Europa no está dispuesta a usar la fuerza para garantizar el acceso al petróleo del Golfo. Esto expone la fragilidad del derecho marítimo cuando no existe voluntad de respaldarlo con acciones. De ahí que, los “afectados” constituyen una nómina que va desde peajes en criptomonedas, hasta despachos “selectivos” acorde con los intereses Iranies y de China.

IV. El fracaso de las negociaciones y el escenario que se abre

Las conversaciones multilaterales celebradas esta semana para definir un mecanismo de gobernanza del estrecho —incluyendo propuestas de tarifas reguladas o una empresa conjunta internacional fracasaron ayer sin acuerdo. Según reportes de prensa, persistieron diferencias entre los estados ribereños y las potencias navales externas sobre:

el alcance del control iraní,

la estructura de votación en un eventual organismo multinacional,

y la naturaleza de cualquier tarifa o tasa de seguridad.

El fracaso de estas negociaciones deja en suspenso la posibilidad de un marco estable y abre la puerta a nuevas tensiones diplomáticas y económicas. Claro está, que el otro escoyo lo constituye la tozudez de Irán en no clausurar su programa de enriquecimiento de Uranio.

V. El contexto geopolítico actual y efectos para la República Dominicana

Amigo Lector: El revés diplomático de ayer ocurre en un momento en que el sistema internacional atraviesa una transición marcada por:

la competencia entre grandes potencias,

la fragmentación de alianzas tradicionales y

el desplazamiento del centro de gravedad energético hacia Asia.

Para economías abiertas y dependientes de las importaciones como la de nuestra nación, cualquier tensión prolongada en el Estrecho de Ormuz puede traducirse en aumentos en los costos de transporte marítimo, volatilidad en los precios del petróleo y presiones inflacionarias internas. Además, la incertidumbre energética global obliga a los países del Caribe a fortalecer su resiliencia logística y diversificar proveedores.

En términos geopolíticos, la República Dominicana —ubicada estratégicamente en la Cuenca del Caribe y cada vez más integrada a las cadenas de suministro hemisféricas— debe seguir de cerca estos desarrollos, pues la estabilidad del comercio marítimo y energético es un componente esencial de su seguridad económica y de su capacidad para atraer inversión en un entorno global cada vez más competitivo.