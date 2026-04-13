¿Cuáles son las diferencias entre la nueva cédula y la anterior en términos de seguridad?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La nueva cédula ya comenzó a circular, pero el cambio no es solo visual. Detrás del diseño hay mejoras en seguridad que la diferencian del documento anterior. Aquí te explicamos cuáles son.

El material

La primera gran diferencia está en el material. Mientras la cédula anterior estaba hecha de PVC, la nueva está fabricada en policarbonato, compuesto por múltiples capas fusionadas en una sola pieza sólida.

De acuerdo con Actas Dominicanas, este cambio evita problemas comunes como el desgaste, la decoloración o la separación de capas con el uso, y hace prácticamente imposible alterar el documento sin destruirlo.

Además, los datos personales ya no están impresos con tinta, sino grabados con tecnología láser directamente en el material, lo que impide su modificación.

La foto

Uno de los cambios más visibles es la fotografía en escala de grises. Aunque puede parecer un retroceso, responde a una mejora en seguridad.

El grabado láser permite que la imagen quede integrada dentro del policarbonato, lo que dificulta su manipulación. En el modelo anterior, la foto a color podía deteriorarse o ser alterada con mayor facilidad.

Chip y verificación digital

La nueva cédula incorpora un chip criptográfico que protege la información del titular y reduce el riesgo de clonación o falsificación.

Este chip permite validar la identidad mediante lectores electrónicos y también habilita la firma digital, lo que facilita la realización de trámites y la firma de documentos con validez legal.

Más capas de seguridad

El documento incluye más de 100 elementos de seguridad, entre ellos hologramas de alta complejidad, tintas que cambian de color y elementos visibles bajo luz ultravioleta.

Estos mecanismos buscan dificultar cualquier intento de fraude o alteración.

Mayor durabilidad

Otra diferencia importante es su resistencia. La nueva cédula soporta mejor el calor, la humedad y el uso constante, con una vida útil estimada de hasta 25 años.