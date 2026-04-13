Hispanos en Paterson-NJ se vuelcan en apoyo a Alex Méndez para la alcaldía

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Hispanos residentes en esta ciudad, pertenecientes a clubes, al comercio, profesionales, activistas comunitarios, entidades sin fines de lucro y ciudadanos comunes, se han volcado en apoyar a Alex Méndez, candidato a la alcaldía en las próximas elecciones del 12 de mayo.

En un documento, expresan que Méndez cuenta con más de una década de servicio público, ha dedicado su carrera al bienestar de los residentes de Paterson, consolidándose como un líder de base comprometido con las familias trabajadoras, precisan.

Quienes los apoyan coinciden en manifestar que lo hacen porque él ha demostrado luchar por los más necesitados, como lo hizo cuando fue comisionado de la Junta de Educación (2010-2014), concejal at-large (2014-2018) y actual concejal del Distrito 3, siendo reelegido por los votantes en 2024.

Añaden que la ciudad merece un alcalde como él, comprometido con los vecindarios, que escucha a su gente y lucha por ellos. Es lo que le conviene a la ciudad, porque combatirá el crimen, el desempleo y suciedad, entre otros males.

Por su parte, Méndez afirma que, de llegar a la alcaldía, limpiará y organizará la ciudad: “porque me lo están pidiendo a gritos, ya que todo aquel que reside en Paterson sabe qué hace falta un cambio”, señala.

Subraya que la mayoría de los votantes, principalmente los hispanos, apoyan su candidatura por el trabajo comunitario que ha venido realizando a su favor desde hace años.

“Por años he venido apoyando a los hispanos para que sean dueños de su propia casa, aprendan inglés con nuestro programa gratuito y se beneficien de la distribución de alimentos. Lucho por nuestra gente día tras día”, asegura Méndez.

Entre quienes firman el documento de apoyo figuran miembros de Dominican American Political Force, los dominicanos Andrés Pérez, Marcial Alcántara, Miguelina de Soto, Juan Marmolejos, Andreína de los Santos, Wanda Paredes, Elvyn Peña, y Wilfredo Rojas, entre otros.

Asimismo, los colombianos Geraldo Martínez, Luis Gómez, Sórida García, Ernesto Hernández, Sandra de Pérez, Marcial López, Carlos Ramírez, Ana Sánchez y Silvano Rojas, entre otros.

Además, los ecuatorianos Alejandro Zambrano, Milcíades Vera, Juana Torres, Leoncio Castro, Pascual Cedeño, Altagracia Torres, Paco Cedeño y Alejo Sánchez, entre otros.

Los peruanos se identificaron como Ramón Huamán, René Mamani, Jesús Flores, Luisín Vásquez, Meregildo López, Clemente Rojas y Santos García, entre otros.

Mientras, los mexicanos que apoyan son Manuel Flores, Mavel Gutiérrez, Sandoval Ruiz, Ana Jiménez, Claudia Vásquez, Edwin Díaz, Tomás Aguiar, Lucía Moreno, Gregorio Moreno y Sigfredo Mendoza, entre otros.

Los residentes de Paterson son el 64.5 % de origen hispano. Las principales etnias en la ciudad son dominicanos, colombianos y peruanos, entre otras.