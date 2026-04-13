¿Seguirán las lluvias en esta semana? Gloria Ceballos responde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, alertó que las lluvias seguirán afectando gran parte del territorio nacional durante los próximos días debido a la combinación de un sistema frontal estacionario y una vaguada profunda.

Ceballos explicó que actualmente el país se encuentra bajo la influencia de un sistema frontal ubicado al noreste, junto a una vaguada que se manifiesta en todos los niveles de la tropósfera, generando altos niveles de humedad e inestabilidad atmosférica.

“Tenemos mucha humedad, mucha inestabilidad, por lo que las lluvias van a continuar”, afirmó.

Para este lunes, las precipitaciones se prevén intensas en la región norte y noreste, afectando provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná, así como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia, esta última en la región este, hacia donde se irá desplazando gradualmente el sistema.

Aunque se espera una leve disminución en la intensidad de las lluvias entre martes y miércoles,

Ceballos advirtió que las precipitaciones no cesarán. Además, informó que una nueva vaguada incidirá sobre el país a partir del jueves, provocando un aumento significativo de las lluvias hacia el fin de semana.

“Vamos a tener una semana completa de lluvias”, subrayó la meteoróloga, al tiempo que destacó que los suelos ya se encuentran saturados, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.