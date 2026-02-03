Ética de la virtud en Aristóteles

Creado: Actualizado:

En los pasados 60 años, República Dominicana avanzó en diversos rankings estadísticos mundiales. Acumulamos logros en infraestructuras, vialidades, edificaciones y diversos servicios públicos y privados. Últimamente, también progresamos en transparencia contra la corrupción.

Conocemos que el profesor Moya Pons efectuó una acuciosa compilación al respecto. Sin embargo, hay decenas de evidencias que demuestran que este grado de progreso material no se acompañó de avances comparables en la vida espiritual, ética y moral de la Nación.

Este drama humano del siglo XXI, impone releer la «Ética de la Virtud» de Aristóteles. Una exhaustiva compilación de 10 libros escritos alrededor del 350 a.C. por el emblemático filósofo griego. Acumula una cosmología trazada para asentarse en la vida moral. Valoraciones filosóficas entendibles vía el prisma de la historia socio-económica del Estado griego.

Sorprende que millones de niños sobrevivientes al hambre vestida de marasmo y kwasiorkor. Vivían en casas de cartón a orillas de ríos en los 70, hoy son parte de grupos y cuadros políticos afines al enriquecimiento desde el poder.

Cada vez más, el placer sin fines morales coexiste con unas familias e instituciones carcomidas. Generamos un modo de vivir de miles de familias, empresas e instituciones dedicadas sólo al «tener para poder ser».

No es casual que en indicadores del reporte The Economist 2025 denominado ¿Qué tiene de malo la democracia representativa?, RD tiene baja cultura política y servidores públicos entienden muy poco el funcionamiento del Estado. Si estos indicadores alcanzaran el nivel 7-8, RD (6.6) estuviera a la par, con democracias como Noruega (9.81), Taiwán (8.78), Uruguay (8.67) y Costa Rica (8.79).

Aristóteles llama a edificar una relación que imponga el carácter moral de las personas en el Estado y la sociedad. En el libro «Política», el sabio presenta esta disciplina como continuidad de la Ética. Política y Ética son ciencias para lograr felicidad humana.

Sólo asumen la ética aquellos que «saben hacer»; también los que «hacen saber» y «saben estar». Si usted conoce las competencias de su trabajo, las puede comunicar con propiedad; y sabe cómo comportarse institucionalmente, entonces entiende la ética y puede transformarse en una persona moral. Al ejercer con honestidad, justicia y generosidad, los ciudadanos despliegan en lo público, un carácter moral. Al enfrentar retos éticos, asumen virtudes que conducen a tomar decisiones con moralidad. Ética y moral expresadas en la familia, la sociedad y el Estado.