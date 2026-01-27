Salud casa por casa con Google Maps y expediente electrónico

Creado: Actualizado:

Cuando surgió la atención primaria de salud (APS), hace casi 50 años, no había Google Maps, Waze o programas de mapas en celulares. En visitas casa por casa, a mano alzada, encima del papel, médicos, promotores, dirigentes barriales y estudiantes, dibujaban un mapa, con calles y secuencia de casas de los ciudadanos en riesgo.

Robustecer el componente informático del sistema de información, salva vidas. Ubicará dónde viven hipertensos, diabéticos, obesos, alcohólicos, personas en riesgo de cáncer, mujeres en edad fértil, niños y adolescentes, mucho antes que la muerte los convierta en una cifra de los 65 mil fallecidos anuales.

El ministerio de salud (MSP) y servicio nacional de salud (SNS) deben dotarse de instrumentos electrónicos. Mejorar desempeño de funciones esenciales de salud pública centrados en el ciudadano. Con una transformación digital e infraestructuras modernas. Que incluya sistemas de información basados en visitas casa por casa, centro de datos y equipos. Asimismo, una gestión de cambio que construya una nueva cultura digital.

República Dominicana debe aprovechar la alianza de Organización Panamericana de la Salud (OPS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial por la APS. Tenemos condiciones para recibir apoyo que expandan servicios primarios basados en la gente. Fructificar la innovación, recibir colaboración en la implementación casa por casa, del diagnóstico precoz y atención oportuna.

Acumulamos condiciones para que la atención primaria de salud (APS), se masifique en provincias, municipios y ciudades. Sólo falta alinear Estado y recursos revolucionando métodos de trabajo, para que esta herramienta se recupere y aplique como debe ser. Para que la APS se implante masivamente no falta un centavo más de los millones que circulan regularmente, en loa sistemas de seguridad social (SDSS) y salud (SDS).

Después que arreglemos la casa con los recursos disponibles, o sea que alineemos sistemas de salud y seguridad social, se puede considerar un presupuesto especial para implantar una segunda fase de lo que denominamos “resiliencia integral” de la atención primaria en los tres niveles de atención.

Acumulamos unos 87,314 profesionales y trabajadores de salud públicos y privados. El país supera la meta de OMS/OPS de contar con 44.5 médicos y enfermeras por cada 10,000 habitantes, alcanzando una razón de 56.3. Sin embargo, las competencias de estos recursos indican que no están enfocados en conocer a tiempo y prevenir, vía herramientas de atención primaria (APS), el conjunto de factores precipitantes de enfermedades o procesos que generan muerte o daño a la salud.