Extensión agrícola, ¿qué?

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Sería muy positivo para los productores pequeños y medianos, principalmente, la reanudación del programa de extensión en el Ministerio de Agricultura, que hace tiempo ha estado dormido. Sería bueno que el nuevo ministro, Oliverio Espaillat, acoja esta sugerencia positiva que beneficia a los agricultores “para que ganen cuartos”, como siempre dice Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD y exministro de Agricultura. Los extensionistas están en todas las regionales de ese ministerio. Ese es un grupo que fue entrenado hace varios años y lo que habría que hacer es actualizarlos en el nuevo orden de la producción agrícola. Lo único que habría que hacer es llamarlos e integrarlos a esa labor y dotarlos de motocicletas, combustible, dietas y un salario adecuado a los que no lo tienen. En los últimos años “voz populis” dice que la mayoría de los agrónomos son unos vagos y que no quieren trabajar. Siempre he creído que lo que hay que hacer es asignarles funciones y las condiciones requeridas para trabajar. El ministro Oliverio es un hombre práctico y le gusta que los productores sean exitosos en sus cosechas y ganen dinero para que sigan en sus actividades productivas por siempre.

Julio de Beras

El doctor Julio (Ulises) de Beras fue nombrado miembro del Consejo de Directores de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) en su Asamblea General Ordinaria para el período 2026-27, realizada la semana pasada en la sede de esa institución. Fue juramentado, junto a los demás integrantes del Consejo de la JAD, cuyo presidente Roberto Serrano, fue reelecto.