Fitur 2026: un “hito país” que trasciende el turismo

La participación de la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple presencia protocolar en uno de los eventos turísticos más importantes del mundo.

Este año, la cita de Madrid marcó un antes y un después en la manera en que el país se presenta ante el mercado internacional: no solo como un destino atractivo, sino como una nación con una estrategia clara, cohesionada y madura en torno a su principal motor económico.

Fitur 2026 se convirtió, para la República Dominicana, en un auténtico “hito país”. Un espacio donde confluyen visión de Estado, liderazgo empresarial y solidez financiera, proyectando un mensaje inequívoco: el turismo dominicano está preparado para sostener su crecimiento, diversificarse y competir en un entorno global cada vez más exigente.

Uno de los elementos más contundentes de esta participación fue el volumen de acuerdos e intenciones de inversión alcanzados. Más de US$13,370 millones en negociaciones cerradas o en proceso representan no solo una cifra récord —casi el doble de lo logrado en la edición anterior—, sino un indicador claro de confianza internacional en la estabilidad económica, institucional y turística del país.

Estas inversiones no se limitan a la construcción de nuevas habitaciones hoteleras. Incluyen proyectos de infraestructura, conectividad aérea, desarrollo inmobiliario turístico, parques temáticos, puertos, marinas y experiencias complementarias que fortalecen toda la cadena de valor del sector. En otras palabras, Fitur 2026 no solo aseguró crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo, sentando las bases para un turismo más sofisticado, diverso y resiliente.

Detrás de estos resultados hay una realidad incuestionable: la articulación efectiva entre el sector público y el privado. El liderazgo del Ministerio de Turismo, al frente de una delegación amplia y estratégica, permitió que la República Dominicana se presentara como un bloque cohesionado, donde Estado, empresarios y sistema financiero reman en la misma dirección.

Esta sinergia demuestra una comprensión profunda de que el turismo no es un sector aislado, sino un eje transversal que impacta el empleo, la inversión extranjera, las exportaciones de servicios, la conectividad aérea y la imagen internacional del país. Fitur 2026 evidenció que la República Dominicana ha superado la etapa de la improvisación y opera hoy bajo una lógica de planificación, continuidad y visión de largo plazo.

Un aspecto especialmente relevante de esta edición fue el protagonismo de la banca dominicana. Banreservas, el Banco Popular Dominicano y el Banco BHD no solo acompañaron la delegación, sino que se consolidaron como actores centrales del crecimiento turístico, con acuerdos que alcanzaron US$6,200 millones, US$4,200 millones y US$2,970 millones, respectivamente.

Este respaldo financiero va mucho más allá de la simple colocación de créditos. Refleja una apuesta estratégica del sistema bancario nacional por el turismo como sector clave del desarrollo económico. En el caso de Banreservas, su liderazgo es particularmente significativo: con cerca del 45 % de participación en los préstamos al turismo, la entidad reafirma su rol como principal financista del sector, impulsando proyectos emblemáticos que integran lujo, sostenibilidad e innovación.

La banca, en este contexto, se convierte en un aliado fundamental para materializar la visión país, facilitando que las ideas, los planes y los proyectos se traduzcan en realidades concretas que generan empleo, divisas y desarrollo territorial.

Cap Cana y Fernando Hazoury: visión, coherencia y unidad sectorial

Dentro de este panorama, la participación de Cap Cana adquiere un valor simbólico y estratégico. Su presidente del Consejo de Administración, Fernando Hazoury, destacó en Madrid un mensaje que resume el espíritu de Fitur 2026: la industria turística dominicana está unida, alineada con las políticas públicas y enfocada en el largo plazo.

Hazoury subrayó que la fortaleza del turismo dominicano radica precisamente en esa cohesión entre grandes desarrollos, pequeñas y medianas empresas, inversionistas locales y extranjeros, y el Estado. Esta unidad es la que permite enfrentar los retos globales desde la competencia regional hasta los cambios en las preferencias de los viajeros y seguir posicionando al país como un destino confiable y atractivo.

Cap Cana, como uno de los desarrollos turísticos más emblemáticos del Caribe, ejemplifica esa visión integrada donde lujo, planificación y sostenibilidad conviven con una narrativa país coherente y creíble.

Más allá del sol y playa: diversificación como estrategia de futuro

Otro de los grandes aciertos de la participación dominicana en Fitur 2026 fue el énfasis en la diversificación de la oferta turística. Sin renunciar a su liderazgo en sol y playa, el país presentó una propuesta más amplia y ambiciosa: fortalecimiento de la conectividad aérea, impulso al turismo deportivo, cultural y gastronómico, y promoción de destinos emergentes como Miches y Pedernales.

Esta estrategia responde a una realidad global: los viajeros buscan experiencias auténticas, variadas y sostenibles. Al apostar por una oferta integral, la República Dominicana no solo amplía su mercado potencial, sino que distribuye mejor los beneficios del turismo en el territorio nacional, generando desarrollo en nuevas regiones y reduciendo la dependencia de destinos tradicionales.

Fitur 2026 dejó claro que la República Dominicana no solo participa, sino que lidera. Los resultados alcanzados evidencian una madurez institucional y empresarial que posiciona al país en un nivel superior dentro de la región. Más allá de los miles de millones anunciados, lo verdaderamente trascendente es el mensaje proyectado: el turismo dominicano crece con planificación, respaldo financiero, visión estratégica y unidad sectorial.

Si el objetivo era demostrar que la República Dominicana es un país fuerte, confiable y preparado para los desafíos del futuro, Fitur 2026 cumplió con creces esa misión. Por eso, más que una feria, este evento quedará registrado como un verdadero hito en la consolidación de una marca país potente, moderna y con proyección global.