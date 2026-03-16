Milton Morrison no es culpable

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Milton Teófilo Morrison Ramírez no tiene la culpa de ser nieto del Dr. Egbert Morrison, abogado jamaiquino y profesor de inglés de varias personalidades. Tampoco, de ser hijo del poeta nacional Mateo Morrison, ni que sus hermanos Nelson y Franklin sean destacados profesionales sobresalientes, este último ingeniero estructuralista, consultor internacional y empresario de la construcción. El propio Milton es egresado de Intec, se especializó en Oxford, Inglaterra. Una familia dedicada al estudio y al trabajo y de reconocida integridad.

Mucho menos fue culpable, Milton, de que el presidente Abinader lo designara en Edesur, lugar donde desarrolló una eficiente gestión, disminuyendo el déficit, suministrando el 99% del servicio eléctrico y resolviendo prontamente las averías.

Ni ahora en Intrant, donde enfrentó valientemente las anomalías allí encontradas, razón por la que algunos alimentan una aviesa campaña en redes sociales.

Por igual, parece que a Milton no le perdonan que su partido País Posible haya escalado hasta la casilla 7 en la boleta electoral del 2028.