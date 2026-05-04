Gabinete de estados democráticos para beneficiar empresarios

Creado: Actualizado:

El gabinete del Estado es un órgano colegiado de alto nivel, integrado por ministros y funcionarios clave, que asesora al Presidente o Jefe de Gobierno en la toma de decisiones, dirección política y administración pública.

Actúa como el núcleo ejecutivo para coordinar políticas ministeriales, con funciones como el Consejo de Ministros. -Gregorio Montero, INAP-

Los asesores y funcionarios del presidente suelen tocar la música que este quiere escuchar. Sin embargo, los Estados modernos dependen del surgimiento de una nueva clase de políticos y funcionarios públicos capaces de enfrentar realidades y valores que cambian con rapidez. Los gobiernos necesitan élites innovadoras con capacidad de adaptación, pues es poco probable que se desarrollen nuevas formas de gobierno con facultades adecuadas sin una renovación sustancial en sus cuadros dirigentes.

Todos los jefes de estados de Latinoamérica, han llegado a su posición a través de partidos o movimientos políticos. Sus campañas son apoyada económicamente por empresarios que luego forman parte del gabinete y de las comisiones, consejos de administraciones, asesores; son los que trazan las pautas para el supuesto desarrollo. Ellos legislan para sus empresas. Como manifestó el profesor de la Facultad de Derecho de Paris, Maurice Duverger (1951), “se debe procurar un mayor equilibrio de poder entre el legislativo y el ejecutivo”.

Las élites económicas dentro de la presidencia en América Latina, constituye una nueva forma de captura del Estado, sin intermediarios con perfil empresarial de la clase política. Esta incursión en las instituciones de representación, compromete la búsqueda del interés general y desplaza el centro de poder del partido de gobierno a los consejos de administración.

El empresarios se integra a la política partidaria en número destacado, desde donde buscan candidaturas y sirven como ministros, consejeros o fuente de sinergia de los políticos con sectores industriales, agropecuarios o de servicios. Diseñan políticas económicas para sus propios beneficios. Como dijo el difunto Joaquín Balaguer: “No piensan en el costo social para beneficiar a los más pobres”.

Los partidos del sistema latinoamericano, una vez llegan al palacio, se alejan del programa gobierno presentado por su partido durante el proceso electoral. En su lugar, cumplen con los compromisos económicos de empresarios que aportaron recursos para sus campañas. Como tienen más experiencia administrativa que los líderes políticos, saben que posiciones exigirían al candidato ganador. El predominio de perfiles en el núcleo planificador de los ministerios, los dirigen para sus asociados. Mientras funcionarios trabaja para el gobierno, empresarios se benefician del Estado.

La historia recoge que, son los empresarios los culpables de los escándalos de corrupción de los gobiernos de américa latina que regularmente, culpan a funcionarios de baja categoría, quienes obedecían órdenes de representantes del empresariado en los Consejos. Terminan sometido y condenado por corrupción administrativa. Sin embargo, el que dio la orden, goza de impunidad jurídica.

Es que el sector empresarial desplaza a través la competencia con el uso de recursos obtenidos ilegalmente y el incumplimiento de las obligaciones tributarias. . La historia demuestra que los gobiernos que integran voces técnicas y profesionales de sus partidos, en sus decisiones logran mayor estabilidad y legitimidad. . Solo así podrán construir políticas públicas sólidas, capaces de resistir las crisis y responder a los desafíos de un mundo en constante transformación.