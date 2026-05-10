Leonardo Aguilera destaca el impacto social del Club Mauricio Báez en Villa Juana

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“Aquí no solo se forman atletas, también se construyen sueños, se crean oportunidades y se brinda esperanza a cientos de niños y jóvenes que encuentran en este espacio un lugar seguro para aprender, crecer y salir adelante”.

Así lo expresó Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, en una visita realizada a las instalaciones del Club Mauricio Báez, la Fundación, el liceo y la escuela, el dispensario de odontología y el centro médico de atención primaria que se encuentra en construcción, al igual que el polideportivo de la entidad enclavada en Villa Juana.

“Visitar el club Mauricio Báez fue una experiencia inspiradora. Más allá de su historia y de sus logros, lo que más impacta es el enorme trabajo social que realiza cada día en favor de su comunidad”.

Nandy Rivas, Leo Corporán y Leonardo Aguilera comparten con estudiantes del nivel básico de la Escuela Mauricio Báez.

Compromiso

Aguilera manifestó que: “Conocer de cerca esta realidad reafirma el compromiso que tenemos desde Banreservas de seguir respaldando iniciativas que transforman vidas, fortalecen valores y aportan al desarrollo de nuestra gente”.

De igual forma señaló: “mi admiración y respeto para toda la familia mauriciana por la huella positiva que dejan en tantas generaciones”.

Sorprendido

El principal ejecutivo de Banreservas expresó sentirse sorprendido del gran trabajo que realiza la familia mauriciana.

Aguilera también sugirió a los directivos del Mauricio Báez, difundir por los diferentes medios de comunicación los servicios que ofrecen y los diferentes centros de enseñanzas.

Dio crédito al trabajo educativo del liceo y de la escuela Mauricio Báez.

Elogia campamento

Entre los aspectos que resaltó y mostró su satisfacción por su ejecución, se encuentra el Campamento Mauricio Báez, en el que participan más de mil niños de forma gratuita provenientes de diferentes sectores del país, durante tres semanas.

Recorrido

Aguilera estuvo acompañado en el recorrido por una comisión de directivos, ejecutivos y asistentes del Banreservas, integrada por Franklin Soriano, Héctor Romero, Diomaris Peralta, Johanny Polanco y Amilka Taveras.

Mientras que por el Mauricio Báez participaron, José Domínguez (Boyón); César Heredia Guerra, Nandy Rivas, César Amaury Heredia Guerra, Vladimir Doñé y Leo Corporán, todos los directivos y asesores de los mauricianos.

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas indicó al marcharse, “estoy emocionado, sorprendido y los felicito por su gran labor a favor del país”.