Gobernar es cuidar el equilibrio nacional

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Uno de los mayores desafíos de gobernar en democracia es cuidar los equilibrios. No siempre se trata de escoger entre una cosa y otra, sino de evitar que una decisión necesaria termine debilitando otra dimensión igualmente importante del país. Gobernar es proteger, escuchar, decidir y sostener el rumbo aun en medio de presiones complejas.

Quienes hemos tenido responsabilidades públicas sabemos que cada decisión de gobierno exige ponderar consecuencias, escuchar sectores y actuar pensando no solo en el momento, sino en el país que se quiere construir. Ninguna decisión seria se toma en el vacío. Toda política pública impacta vidas, territorios, comunidades, sectores productivos y expectativas ciudadanas.

República Dominicana vive en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, presiones sobre los precios del petróleo, competencia regional por atraer inversión y una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. En ese contexto, la estabilidad nacional no puede darse por sentada. Debe defenderse todos los días con prudencia, firmeza y sentido de responsabilidad.

Por eso, cuando el Gobierno toma medidas para evitar que el aumento de los combustibles se traduzca de manera inmediata en un incremento del pasaje público, no está simplemente atendiendo a un sector. Está protegiendo la movilidad diaria de miles de dominicanos, el ingreso de las familias trabajadoras y la capacidad de la gente para llegar a su empleo, a sus estudios y a sus actividades productivas.

Ese mismo principio de equilibrio se expresa en la decisión del presidente Luis Abinader de detener las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, en San Juan. Creo en el desarrollo, en la inversión y en la capacidad productiva del país. Pero también entiendo que ningún proyecto puede avanzar de espaldas a las comunidades, al territorio y a las preocupaciones ambientales. Escuchar no es detener el progreso; escuchar es darle base social al progreso.

También es equilibrio proyectar a República Dominicana como un país confiable para invertir, producir y crecer. Esa confianza no descansa únicamente en cifras económicas. Se sostiene en la estabilidad política, en la seguridad jurídica, en la institucionalidad y en la capacidad del Estado para mantener reglas claras en un entorno regional muchas veces incierto.

Desde mi experiencia, he aprendido que una obra pública no debe medirse solo por el concreto, el asfalto o la infraestructura que entrega. También debe medirse por la confianza que genera, por la transparencia de sus procesos y por la utilidad real que aporta a la vida de la gente. Las obras transforman cuando conectan comunidades, reducen distancias, dignifican territorios y abren oportunidades reales de desarrollo.

De igual forma, un país pequeño en territorio, pero grande en oportunidades, no puede encerrarse en sí mismo. Debe fortalecer alianzas, abrir mercados, atraer inversión y proyectarse internacionalmente, siempre cuidando el interés nacional y preservando aquello que nos ha permitido avanzar: la confianza, la estabilidad y la paz social.

Al final, los hechos recientes no deben leerse como decisiones aisladas. Responden a una misma visión de gobierno: proteger sin paralizar, escuchar sin renunciar a decidir, promover inversión sin descuidar a la gente, construir desarrollo sin debilitar la confianza ciudadana.

Por eso, gobernar es cuidar el equilibrio nacional. Es actuar con sensibilidad sin perder firmeza. Es ejercer autoridad con prudencia. Es mantener el rumbo sin ignorar las legítimas preocupaciones de la sociedad. Y es respaldar una conducción de Estado que, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, ha entendido que la estabilidad dominicana no es un punto de llegada, sino una responsabilidad que debe defenderse cada día para proteger lo alcanzado y abrir nuevas oportunidades para todos.