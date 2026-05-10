Dominicanos revelan qué regalarán el Día de las Madres y cuánto planean invertir

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Día de las Madres está a la vuelta de la esquina y muchos dominicanos ya hacen cuentas y buscan el detalle ideal para sorprender a una de las figuras más importantes del hogar.

Con ese propósito, el periódico Hoy salió a las calles para conocer qué planean regalar los ciudadanos y cuánto están dispuestos a invertir para celebrar la fecha.

Algunos ya tienen el obsequio asegurado. Es el caso de Yeison Batista Romero, quien adelantó que este año sorprenderá a su esposa, madre de cuatro hijos (uno de crianza y tres biológicos), con un electrodoméstico.

Dominicanos revelan qué regalarán el Día de las Madres

“Ya yo lo tengo seguro porque yo me saqué una nevera y la tengo ahí aparte para ella, y mi madre tiene otra cosita aparte por ahí. La tengo guardada y le mandé a hacer un moño grande”, dijo con emoción.

Contó que obtuvo el artículo en una rifa y lo asumió como una señal.

“La pedí con fe. Fui el último que llegué y me llamaron ahí mismo con mi número”.

Otro que ya tiene clara su compra es Manuel Dipré, quien aseguró que regalará a su madre un vehículo valorado en RD$170,000.

“Eso es lo más importante que hay, la mamá de uno. Uno sin madre no es nadie”.

Explicó que decidió hacer la inversión para facilitarle la movilidad diaria.

“Para que se mueva y vaya al mercado”.

En otros hogares, la celebración será colectiva. Sonia Lorenzo contó que, junto a sus hermanos, reunieron dinero para comprarle a su madre una estufa que ella deseaba y necesitaba, aunque todavía desconoce el regalo porque será una sorpresa.

Rosa Marte

Además del obsequio, la familia tiene previsto reunirse para compartir durante la festividad.

No todos, sin embargo, tienen definido el detalle. Ernesto Valenzuela confesó que aún no ha decidido qué regalará, aunque garantiza que no dejará pasar la fecha sin un gesto hacia su madre.

“Algo se le pega siempre a la vieja, lo más importante es que hay que agradarla con algo. Es espontáneo”.

Valenzuela destacó el valor de poder compartir con ella a sus 81 años.

“La mía tiene 81 años, es un privilegio tenerla, y más pasar unos momentos felices”.

Otros dominicanos manejan presupuestos más específicos. Jorge de Jesús comentó que todavía no sabe qué comprará, pero reservó alrededor de RD$6,000 para el regalo.

Señaló que, más allá de lo material, su madre encuentra satisfacción en la conducta de sus hijos.

Señaló que ella es feliz con que sus hijos tengan buena conducta y "no le demos problemas”, dijo.

Rosa Marte también está en proceso de decidir el obsequio, aunque calcula invertir entre RD$5,000 y RD$6,000.

En años anteriores, explicó, ha optado por regalos como dinero en efectivo y ropa.