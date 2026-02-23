El precio del dinero

Creado: Actualizado:

El pasado jueves el Banco Central informó que la tasa de interés promedio de los bancos múltiples se había reducido en 140 puntos básicos y en 72 puntos la de las asociaciones de ahorro y prestamos, entre mayo de 2025 y enero de este año, que la tasa promedio había bajado de 14.99% a 13.59% en bancos múltiples y de 15.53% a 14.81% en las asociaciones. Fueron excelentes noticias para la actividad empresarial y la economía en general, contribuyen a aliviar las cargas de empresas, agilizar la inversión y benefician a pequeñas empresas y al ciudadano de a pie, en general, a oxigenar la vida económica. Por el incentivo del menor costo del dinero, en 2025 el crédito al sector privado aumentó más que la inflación, en tasa interanual el crédito 9.50% y 4.95% la inflación. La tendencia a la baja del precio del dinero al público fue el resultado de medidas monetarias del Banco Central, privilegio el crecimiento de la actividad económica y del empleo cuando dio por encarrilada la inflación y logrado su estabilidad alrededor de la meta de 4.0 % ± 1.0 %. En diciembre 2025 interanual cerró en 4.95 %. No antes, porque como dijo alguien hace tiempo, se puede soportar menos crecimiento de la economía y del empleo, lo que no se soporta es un alto porcentaje de inflación, porque el costo que paga la sociedad supera por mucho la pérdida del producto.

Las medidas monetarias son las siguientes: Primero, aumento de la liquidez por RD$81 mil millones, aprobado por la Junta Monetaria en junio de 2025, para préstamos a sectores productivos y al consumo de las familias a tasa no mayor de 9%. Segundo, reducción de 125 puntos básicos a la tasa de política monetaria entre agosto y diciembre de 2024, y 50 puntos básicos en septiembre y octubre de 2025. Y tercero, para reducir incertidumbre a las empresas, el Banco Central mantuvo estable la tasa de referencia, la tasa de política monetaria ha permanecido en 5.25% anual desde noviembre de 2025, y lo mismo ha sucedido con los tipos de interés del Banco Central en sus operaciones con bancos múltiples. Para restar incentivo y no aparquen liquidez, mantuvo en 4.50% la tasa anual Overnight, la que paga el Banco Central a bancos múltiples por excedente de liquidez, y 5.75% anual la tasa de expansión de liquidez (Repos a 1 día) para que los bancos tomen prestado y presten a sectores productivos y familias. El objetivo de las medidas monetarias es contribuir a acelerar el crecimiento de la economía con estabilidad de precio, regresar al ciclo luego de superarse la crisis sanitaria covid-19, en el período 2021-2024 histórica fue la recuperación, comparado con 2019, el PIB en dólares estadounidenses se multiplicó por 1.40 veces y por 1.34% veces el per cápita en 2024. El fuerte avance de la economía se truncó en 2025, creció 2.1%, no fue solo nuestro caso, el PIB de Estados Unidos aumentó 2,2%, seis décimas menos que en 2024 (2,8%) y menos de lo esperado. Nuestra economía inició el 2026 por buen camino, las exportaciones se mantienen crecientes, en enero exportamos US$1.078,63 millones, un crecimiento interanual de 28.6% comparado con US$838,970 millones exportado en 2025. De continuar la tendencia ascendente, el crecimiento del PIB real a final de año podría superar estimados de Organismos Internacionales. Un ejercicio arbitrario, si las ventas externas crecen sobre 13.4%, el del pasado año, la contribución del sector exterior neto al crecimiento de la economía (aumento de las exportaciones menos aumento de las importaciones, en volumen) sería superior al de 2025 y mayor el crecimiento del PIB real al estimado por los Organismos Internacionales, con la condición de que aumente la inversión pública para que la demanda interna no descuente al crecimiento.