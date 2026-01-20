Creado: Actualizado:

Un gran reto.- Todo indica que la muerte a tiros del empresario agrícola José Luis Batista, de 55 años, y su pareja María Magdalena Páez de 35, fue un acto de sicariato, una industria criminal que ha cobrado gran auge en el país y principalmente en el Cibao y su capital Santiago. Según lo publicado ayer en los periódicos, una cámara de seguridad frente a la residencia de la pareja en el municipio de Tireo, Constanza, muestra el momento en el que ambos llegan en horas de la madrugada en su vehículo, y una persona que se ocultaba tras unos arbustos se les acerca y sin mediar palabras les hace varios disparos. Tras cometer el hecho, el asesino huyó en la camioneta de sus víctimas, localizada horas después por la Policía. La institución del orden dijo en un comunicado que la Dirección de Investigación Criminal (DICRIM) de Constanza investiga el caso en coordinación con el Ministerio Público, y que conforme avancen las pesquisas dará mas detalles.

Pero eso solo quiere decir, traducido a la realidad de los hechos, que no tienen nada sobre ese crimen y que debemos cruzar los dedos y tal vez rezar para que atrapen al asesino; y, por supuesto, también a quien pagó para que los mataran. Según los vecinos, con quienes tendrán que hablar los agentes de la DICRIM, Batista era una persona trabajadora, tranquila y sin conflictos conocidos dentro de la comunidad. Pero los vecinos no siempre lo saben todo, y en este caso no es diferente. Es por eso que los investigadores tendrán que emplearse a fondo para determinar los posibles motivos que conduzcan hasta el asesino de la pareja. Un gran reto para la Policía Nacional, que en la región del Cibao, y más concretamente en Santiago, sigue acumulando crímenes sin resolver, entre los que sobresalen, precisamente, los que tienen todas las características de ser producto del sicariato. Ojalá que este caso no vaya a sumarse a esa ya larga lista, aunque la Policía ha demostrado que puede ser eficiente cuando se lo propone. Lo que no debe confundirse, valga la aclaración, con un elogio.