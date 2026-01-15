Creado: Actualizado:

Es comprensible que José Ignacio Paliza, presidente del PRM y Ministro de la Presidencia, minimice o trate de restarle importancia al exabrupto del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se quejó de las cancelaciones injustas de “compañeritos” a manos de funcionarios “arribistas”, que es lo mismo que decir oportunistas, declaraciones que dado su tono y la calidad y condición de quien las emitió recibieron un gran despliegue en los medios de comunicación, que también se ocuparon de resaltar el malestar que han provocado en el partido de gobierno, hoy por hoy un hervidero de aspiraciones contrapuestas de cara al proceso convencional que deberá renovar la dirigencia del PRM.

Pero no será el funcionario palaciego quien conseguirá lo que ningún ser humano ha logrado hasta ahora: tapar la inmensa luz del sol con tan solo su dedo pulgar. Paliza respondió a quienes lo entrevistaron en un conocido programa de televisión que en el PRM “se goza de una excelente relación intrapartidaria”, aunque reconoció que no fue el momento ni el lugar para que el presidente da la Cámara de Diputados expresara su “preocupación política”, un tema que, aseguró, se hubiera resuelto con una llamada telefónica.

Pero los que están al día de lo que ocurre puertas adentro en el PRM saben que eso no es tan fácil de resolver como lo pinta su presidente, quien eludió responder cuando sus entrevistadores le preguntaron su opinión sobre las críticas a esas cancelaciones que también hizo el expresidente Hipólito Mejía, asumiendo el rol de apagafuegos que demandan las circunstancias. Y hace bien, porque cualquier acción que se interprete como que busca afectar algunas de esas aspiraciones puede alborotar el avispero, y lo que menos necesita en estos momentos el gobierno es esa clase de distracción, que si los perremeístas se descuidan puede quebrar la unidad de propósitos que necesita el presidente Luis Abinader para poder relanzar su administración como se ha propuesto.