¿Groenlandia será vendida a Trump?

Últimamente, la información más destacada en los medios de comunicación es el interés expresado por Trump acerca de su decisión de comprar Groenlandia. El argumento expresado por Trump para justificar ese interés sobre Groenlandia es el de que esa decisión está basada en que el adquirir Groenlandia representa un fortalecimiento estratégico de la defensa de Estados Unidos. Ese planteamiento de comprar Groenlandia por Trump ha recibido una fuerte oposición de los habitantes de Groenlandia y, unánimemente, de toda la Unión Europea.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca siendo la isla más grande del mundo con 56,000 habitantes. Además, con antelación a Trump el presidente Truman, después de la Segunda Guerra Mundial planteó comprar Groenlandia ofreciendo 100 millones de dólares.

Aclaro que, la privilegiada ubicación de Groenlandia, eso sólo, de por sí, le otorga a ese territorio una trascendental importancia geopolítica porque tiene un acceso directo a la ruta marítima que une a países del Este con países del occidente y, en adición al aspecto geopolítico la importancia de Groenlandia se magnifica por la gran riqueza geológica que posee con reservas significativas de los siguientes recursos naturales: cobre, uranio, tierras raras, gas y petróleo. En este período Trump no sólo haquerido expandir el territorio estadounidense comprando Groenlandia sino que también ha proclamado su deseo de convertir Canada en un nuevo Estado de su República, los Estados Unidos de América. Todo luce que, para adquirir Groenlandia pacíficamente Trump tendrá que superar obstáculos que aparentan ser insalvables puesto que los estados europeos se han pronunciado en bloque adoptando su muy particular y versión propia de la Doctrina Monroe acomodada a sus propios intereses, con la consigna de: “Europa para los Europeos”

Por su parte Trump ha declarado, enfáticamente, que a pesar de la oposición de los groenlandeses y del rechazo unánime de Europa, a que arrebate Groenlandia, a Dinamarca él se apoderará de Groenlandia pacíficamente o de cualquier otra forma. Afortunadamente, participando en Davos, en enero 21 Trump expresó que está descartando el método militar para apropiarse de Groenlandia. Ahora procede reseñar el hecho de que, iniciando el siglo XX Estados Unidos compró “Islas Vírgenes” precisamente a Dinamarca.

Asimismo, con anterioridad, el 4 de julio de 1803 Estados Unidos compró el territorio de Louisiana a Francia, estando gobernada por Napoleón Bonaparte. Se pagó 15 millones de dólares por un territorio de 2,144,476 kilómetros cuadrados con un precio de 3 centavos por acre, o sea 7 dólares por hectárea. Ese territorio se extendía desde

Nueva Orleans en el golfo de México hasta la frontera sur de Canada. Tal territorio representa el 23% del total del tamaño actual de Estados Unidos. La Venta de Louisiana la hizo Francia porque ya no tenía interés en mantener territorios lejanos de Europa, difíciles de defender, máxime después de que Haití lograra su independencia. Además de que Francia temía que sus tradicionales rivales, los ingleses, le arrebataran Louisiana. Al abordar el tema de este artículo procede que, además, señale que Estados Unidos también realizó otra adquisición que fue la compra de Alaska a Rusia.

Así Estados Unidos tuvo acceso al Pacífico y aumentó de manera espectacular su territorio. Para comprender el contexto en el cual se realizó la compra de Alaska debo explicar que el Zar Pedro el Grande pidió al explorador Bering que investigara los terrenos que existían al oeste de Rusia. Ese reporte de Bering señaló que en esa zona existían territorios que podían ser de interés de Rusia puesto que estaban poblados por grupos humanos (Esquimales) dedicados a la pesca de nutrias, cuya piel era de mucho interés pues servía para fabricar abrigos muy atractivos para la élite rusa. Inmediatamente Rusia inició la colonización de esos terrenos (La actual Alaska). Sin embargo, con el paso de tiempo la pesca descontrolada de nutrias provocó la extinción de esos animales por lo cual Rusia perdió interés en ese territorio y decidió irlo abandonado paulatinamente, dejándolo indefenso, con el riesgo de que fuera ocupado por los ingleses, rivales de Rusia. Por ello Rusia decidió vender Alaska a Estados Unidos.

Tanto Louisiana como Alaska estaban en venta cuando USA las compró. En cambio Dinamarca ha proclamado enfática y consistentemente que Groenlandia ¡No está en venta!