Las guerrillas del 1963 y el 1J4

El viernes se cumplirán 62 años del levantamiento armado del Movimiento Revolucionario "14 de Junio" en noviembre del 1963 procurando el restablecimiento de la derogada Constitución del 1963 y del gobierno democrático y progresista del profesor Juan Bosch, quien había sido electo el 20 de diciembre del 1962.

Ese episodio merece ser estudiado seriamente, por su transcendencia histórica. El levantamiento armado del “MR 14 de Junio” no puede ser entendido sin analizar el triunfo de la revolución cubana, la expedición del año 1959 por Constanza, Maimón y Estero Hondo, la fundación del Movimiento 14 de Junio en 1960, el ajusticiamiento del tirano el 30 de mayo del 1961, la lucha contra los remanentes de la dictadura, las elecciones presidenciales y congresuales del 1962, la elección de Juan Bosch como presidente, un Congreso de mayoría perredeista y la avanzada Constitución de 1963.

El análisis de ese episodio no puede ser ligero ni irrespetando el valor, la gallardía y la entrega sin límites de aquellos nobles revolucionarios alzados en armas sabiendo a lo que se exponían. Después del golpe de Estado el 1J4 estaba asediado por los cuerpos represivos y los organismos de inteligencia, sus locales asaltados y perseguidos sus dirigentes y militantes.

Manolo Tavarez Justo y los más connotados miembros del comité ejecutivo del partido verde y negro habían sido sentenciados a muerte por los gringos y los golpistas.

Afirmar que el 1J4 cayó en una trampa, que no estaban dadas las condiciones para la lucha armada, que eran jóvenes ilusos, es no entender la disyuntiva histórica, ni el desafío al que se enfrentaron hombres de la estatura de Manolo, Juan Miguel Román, Polo Rodríguez, Pipe Faxas, Luis Ibarra Ríos, Tony Barreiro, Josecito Padua, Domingo Sánchez (Guajiro), Jaime Ricardo Socias, Rubén Díaz Moreno, Bueno Zapata, Caonabo Abel, Gustavo Adolfo Gonzales, Alfredo Peralta Michel, Pedro Emerson Mota Galarza, Adolfo Pérez Sánchez, Enrique Almánzar, y los demás caídos en combate o bajo las balas cobardes del fusilamiento.

De los sobrevivientes, que fueron a parar a las cárceles y al exilio, varios cayeron posteriormente como combatientes en la revolución constitucionalistas del 1965. Entre ellos recordamos a Juan Miguel Román, Euclides Morillo, a Sócrates Peña Jaquez, Rodrigo Lozada, Arsenio Ortiz Ferrand y Edmundo Díaz Moreno.

Después de la revolución de abril cayeron asesinados Orlando Mazara, Homero Hernández Díaz y Miguel Reyes Saldaña, entre otros.

La mayoría de los sobrevivientes mantuvieron en alto su compromiso revolucionario; entre ellos, recuerdo a Fidelio Despradel, Anulfo Reyes, Rafael Chaljub, Iván Rodríguez Pilier, Chanchano Germán Arias, Rafa Pérez Modesto, Hugo García, Ramón Valerio (Monchy), Raúl Pérez Peña (Bacho), Francisco Jorge Tello, Pachiro Checo Lubriel, Emilio Cordero Michel y José Daniel Aliza.

A todos ellos debemos respeto.