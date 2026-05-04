Hablemos de Louis Vuitton y algo más

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En 1837, teniendo 16 años, Louis Vuitton se fue de su pueblo natal en Francia hacia París, donde consiguió trabajo fabricando baúles de viaje de madera. Ante el hecho de que se rompían durante viajes largos y el espacio que tomaban, en 1854 inventó baúles con tope y fondo planos, lo que permitía posicionarlos uno encima del otro y daba mayor estabilidad que los curvos de la época.

Los baúles de Louis Vuitton revolucionaron pues introdujo material impermeable, mucho menos pesados, haciéndose favoritos de la realeza y de los más ricos de Europa, convirtiéndose en estatus social. Al muchos imitar su nuevo baúl, en 1896 quiso personalizar sus creaciones y utilizó sus iniciales LV como monograma y creo su inconfundible marca. Hoy día, continúa siendo una marca muy famosa y costosa.

La palabra “túnel” tiene un significado de origen muy diferente a lo que llamamos hoy. Proviene del latín “tunna o tonna” que significaba piel o cuero. Pasó a denominar los odres de cuero en que bebían el vino y luego también a los vasos para beber. En el siglo XII en Francia, se modifica a “tonel” de vino. En Inglaterra se modificó a “tunnel”, pero cambiando el significado a una red tubular que utilizaban en la caza de pájaros. Es en el siglo XVIII cuando en ingles “tunnel” se refería al concepto que hoy conocemos. En castellano, “túnel” ingresa al diccionario académico en la edición de 1884.

Existe una errada creencia de que cuando Napoleón estuvo en Egipto, desde 1798 hasta 1801, éste ordenó a sus soldados practicar el tiro con la Esfinge y es como perdió su nariz. En realidad, la Esfinge ya no tenía nariz cuando Napoleón llegó al Cairo. Algunas fuentes citan que la nariz fue rota por un fanático árabe en el siglo XIV.