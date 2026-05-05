Estos son los precios de las boletas para Karol G en República Dominicana

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Las boletas para el concierto de Karol G en República Dominicana, programado para el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, tienen precios que oscilan entre RD$2,900 y RD$23,900, de acuerdo con la información oficial del evento.

La preventa inició la mañana de este martes 5 de mayo, dirigida a clientes de Mastercard y Banreservas, y estará disponible por 24 horas o hasta agotar existencia. Posteriormente, la venta general comenzará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 de la mañana, habilitada para todo método de pago.

Según la estructura de precios, las zonas Front Stage A3 y A4 figuran entre las más costosas, con entradas a RD$23,900, seguidas de otras áreas cercanas al escenario con valores de RD$21,900 y RD$19,900.

En tanto, las localidades de tipo VIP y Special Guest presentan costos intermedios, mientras que los palcos ofrecen las opciones más accesibles, con boletas desde RD$2,900.

Precios boletas

El concierto forma parte de la gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, inspirada en su más reciente producción discográfica, con la que la artista continúa consolidando su presencia en escenarios internacionales de gran escala.

La presentación en el país es producida por el empresario Gamal Haché, y ha generado expectativa entre el público local tras el éxito de sus anteriores presentaciones en el mismo escenario.

Las boletas están disponibles a través del portal oficial karolg.uepatickets.com.