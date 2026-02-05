El redescubrimiento de la frontera

Creado: Actualizado:

Un agradable acontecimiento intelectual lo constituyó, en el pasado miércoles 28, la presentación del libro La Frontera, De Capotillo a Comendador de la autoría de Gustavo Luis Moré, Ruth Herrera y Gustavo José Moré en la librería Cuesta, que en una peculiar presentación de la obra atrajo la atención de los asistentes de forma que esa olvidada región isleña dominicana se aviva y estalla a la vista de los lectores con la frondosidad de los bosques de pino, los ríos con su caudal notable y la aridez de los terrenos avaros para darle a los habitantes sus frutos.

El libro nos impacta por no solo las excelentes fotos que con drones y manuales son motivo de reconocer esa parte de la frontera. Así nos sumergimos en un ambiente digno de visitarse y conocer los avatares de los pobladores tan alejados de centros urbanos modernos ya fuera Santiago o Santo Domingo.

Con una redacción didáctica y en lenguaje sencillo para el lector, este se sumerge en una zona del país que muchos solo la conocen por la lectura de textos especializados, artículos de revistas o periódicos, o informes de agencias especializadas que pese a la extensión de los textos siempre quedan aspectos que se dejan de lado. No es posible ofrecerle al lector un panorama vivo de lo que representa la frontera para los dominicanos. Los habitantes de la frontera de ambas nacionalidades conviven en sus necesidades y sus carencias comunes, compartiendo con un resentimiento apagado de antaño una cohabitación sin llegar a una confrontación como ocurriera en el siglo XVIII desde Haití después de su independencia de Francia.

Los nacionales fronterizos no son opulentos, viven del día a día de sus trabajos arropados por el polvo de los caminos, y de la carretera Internacional en sus precarias condiciones de mantenimiento permite un traslado lento norte al sur en sus destinos de las poblaciones mas habitadas de ambos lados y en donde se observan las peculiaridades gastronómicas de los habitantes fronterizos o rayanos y el compartir de sus necesidades reciprocas.

El libro constituye un aporte invaluable a la cultura isleña para ponderar la realidad de una región que tiene sus sueños y sus esperanzas de que algún día podrían mejorar las condiciones y que la prosperidad tocará a las puertas de la frontera para que ocurra lo que en otros países, con extensas fronteras, que con el dinamismo de esas regiones colindantes con otros países estimula un alto nivel de vida.

Ahora el gobierno dominicano tiene un loable empeño en rescatar a Pedernales y Cabo Rojo, y en un despliegue de recursos, el dinamismo económico se percibe y se vive en Pedernales y la zona vecina con las hermosas playas de Bahía de las Águilas para que los dominicanos no consideren esa región como zona de castigo político o algo añadido a última hora desde los tiempos de la dictadura de Trujillo.

Los autores tienen contemplado dos volúmenes más, un del Atlántico hasta Capotillo y el otro desde Comendador hasta el mar Caribe en Pedernales. De esa forma nuestra frontera cobra vida y los dominicanos podemos sumergirnos en una región que es parte nuestra y no debe verse como algo de castigo para cuando a los militares se les enviaba allá por su espíritu rebelde frente a las decisiones de sus superiores que daban señales de disgusto con la situación imperante en la atmósfera que se vivía cuando la dictadura reinaba en el país.