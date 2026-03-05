La IA: narrativa y sesgos de la era machista

Creado: Actualizado:

Con aspectos geniales y otros terribles, la inteligencia artificial es una aliada para muchísima gente que difícilmente la cuestiona, cual si fuera irrefutable.

Los jóvenes acuden aún más a ella: el 31% de los adolescentes siente que hablar con un compañero de IA es “tan o más satisfactorio” que hablar con amigos reales, y un 33% ha tratado temas importantes con la IA en lugar de con amigos o la familia, según arrojó el estudio “El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes” elaborado por LLYC por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo domingo.

El estudio, que analizó 9,600 recomendaciones de Gemini, ChatGPT, Grok, Mistral y Llama, advierte que las herramientas amplifican los sesgos históricos de género, validan estereotipos del pasado, mantienen los roles tradicionales y miden de forma distinta a hombres y mujeres, promoviendo así la desigualdad.

Siete de cada 10 respuestas fueron distintas en función del género del interlocutor, banalizando a las chicas y condicionándolas, lo que nos obliga a reparar en que la IA replica prejuicios y construye una narrativa sustentada en valores machistas. Cambiar esa realidad es posible rediseñando la IA pero, mientras eso sucede, urge orientar a las mujeres.