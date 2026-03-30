Importancia del yeso agrícola

Creado: Actualizado:

El yeso es un mineral natural compuesto de calcio y azufre que se usa para mejorar los suelos en su estructura, corregir problemas de exceso de sodio y aportar nutrientes esenciales a las plantas.

El yeso ayuda a que los suelos compactados (arcillosos) se vuelvan más sueltos, permitiendo la entrada de agua y aire beneficiando el desarrollo de las raíces. Además, combate la acidez de los suelos, reduciendo el daño producido por el aluminio que se encuentra en los horizontes más profundos. El yeso agrícola es excelente para combatir la abundancia de sodio, por lo tanto, es efectivo en la recuperación de los suelos afectados por la salinidad y la sodicidad.

Se recomienda aplicarlo antes de la siembra dando tiempo a que actúe y preferiblemente antes de las lluvias. En la República Dominicana se extrae yeso en las minas de Angostura, Barahona. Precisamente cerca del Valle de Neiba, con extensos terrenos salinos sódicos. He aquí una oportunidad para el gobierno recuperarlos.