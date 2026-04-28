El calor no es normal: ¿Qué es una anomalía térmica y cómo afecta al Caribe?

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Una ola de calor está azotando el territorio nacional, especialmente Santo Domingo y sus zonas aledañas debido a una anomalía térmica que está incrementando las temperaturas en la región del Caribe.

Con esto en mente, descubramos que es una anomalía térmica y cómo este fenómeno podría afectar el clima en la zona caribeña.

Según los estudios atmosféricos, una anomalía térmica se define como desviaciones significativas de la temperatura media en una región específica durante un período determinado.

Estas variaciones pueden deberse a factores naturales como erupciones volcánicas o a actividades humanas como la emisión de gases de efecto invernadero.

Las anomalías térmicas pueden originarse por varias razones. Entre las más comunes, se encuentran:

- Aumento de la contaminación atmosférica

- Desforestación

- Calentamiento global

- Fenómenos geotérmicos

Causas de Anomalías Térmicas

1. La contaminación atmosférica es una de las principales causas de las anomalías térmicas. Las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), atrapan el calor en la atmósfera, causando un calentamiento anómalo.

2. La desforestación también contribuye a las anomalías térmicas. Los árboles absorben CO2. Cuando se talan grandes áreas de bosque, menos CO2 es absorbido, aumentando el efecto invernadero.

3. El calentamiento global es otro factor crucial que contribuye a las anomalías térmicas. El aumento de la temperatura promedio del planeta afecta a todos los sistemas climáticos.

4. Los fenómenos geotérmicos son menos comunes pero también pueden causar anomalias térmicas. Las erupciones volcánicas, por ejemplo, liberan grandes cantidades de ceniza y gases en la atmósfera, lo que puede alterar las temperaturas locales y globales.

¿Cómo afecta la zona del Caribe?

Según el analista meteorológico, Jean Suriel. la República Dominicana y las islas aledañas experimentarán un aumento de temperaturas.

“Este calor sofocante en el período diurno contribuirá para la activación de una vaguada: esta tarde se esperan fuertes aguaceros con ráfagas de viento en el norte, noreste, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza. Potencial de inundaciones repentinas”, explicó.

Indicó además que para mañana martes amanecerá parcialmente nublado en el territorio dominicano, pero después del mediodía incrementarán las lluvias debido a la combinación de la vaguada con un nuevo sistema frontal.