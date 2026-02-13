Opiniones políticas y sobre Gabriel Miró de Balaguer

Creado: Actualizado:

Estando en el exilio Balaguer se mantuvo activo en la política dominicana mediante artículos periodísticos y conferencias que fueron compilados por el escritor Cándido Gerón en un libro titulado “Joaquin Balaguer Cartas, Entrevistas, Conferencias, Discursos y Artículos de opinión”, una vitriólica critica al triunvirato gobernante porque no convocaba elecciones. Balaguer señaló que el triunvirato no tenia congreso, no tenía Cámara de Cuenta que controlara las erogaciones presupuestales y consecuentemente estaba en el mejor de los mundos como “Alicia en el país de las maravillas”, asemejándose a un párrafo titulado “Como cuento de hadas”, su caso es comparable al del héroe de aquella fantasía de el molino y el caracol del faro en que Gabriel Miró, refiere que un ángel viene a establecerse en la tierra para satisfacer su deseo de vivir en contacto con las miserias humanas. Pero el visitante celeste se acostumbra pronto a las cosas de los hombres. Se le caen las alas. Le crece la barba. Siente poco a poco deseos ruines y concibe pensamientos torcidos como la mayoría de los mortales. Pero he aquí que un día viene un querubín a buscarle. Entablan conversación. Y se queja del mundo y transmite una impresión pesimista sobre la condición humana. El querubín le dice entonces regresa conmigo al cielo, pero el ángel rechaza la insinuación con esta respuesta negativa. “Si regreso al cielo, tendría que dejar de pecar ¡y pecar es tan dulce!”. Hasta aquí llega el escrito de Gabriel Miró citado por Balaguer quien continúa haciendo este comentario con su propia opinión al respecto.

El retorno a la constitucionalidad con elecciones o sin ellas, tendría para los detentadores del poder en nuestro país una significación parecida a la que el regreso al cielo hubiera tenido para el héroe de esta fantasía: equivaldría a cambiar una vida de concupiscencia y de gajes, por otra de respeto a la ley y de sometimiento absoluto, a una nueva norma disciplinaria.

Para evitar confusión en la mente de los lectores debo aclarar que elegí referirme a este libro como fuente de este artículo no como reverencia a ese hombre público sino porque en esa colección aparecen artículos ante citados que hacen referencia al escrito de Gabriel Miró en donde se aborda una temática casi sin precedentes como es el caso en que seres de naturaleza divina, Un ángel y un querubín se hacen presentes en el ámbito de los mortales y, en lugar de convertir a los humanos para que purifiquen sus vidas, se dejan subyugar por las pecaminosas prácticas del comportamiento de los hombres y el ángel, el primero de ellos dos que interactúa con los humanos se opone a la petición del querubín que lo insta a retornar al cielo argumentando el ángel que en el paraíso tendría que dejar de pecar y que pecar es muy dulce.

En sus escritos Balaguer se presenta como un seguidor tan admirador del padre de la patria Juan Pablo Duarte que lo califica como el “Cristo de la Libertad” y lo compara como merecedor de la calificación asignada al emperador Marco Aurelio de que todo en él estaba más cerca de la divinidad que del hombre. En otro contexto, en un discurso pronunciado en Nueva York en el hotel Park Sheraton Balaguer dijo Trujillo desterró a Duarte de las escuelas nacionales. Sin embargo no aceptó que él era culpable de ese ignominioso destierro pues él era secretario de Educación cuando el papel de Duarte como Padre de la Patria fue minimizado en los programas de enseñanza de la educación pública. Continuó diciendo Balaguer “para disminuir y empañar su figura, se quiso oponerle la de otro héroe cuya vida y cuyas ejecutorias constituyen una negación de todo lo que Duarte significa para el pueblo dominicano: la del general Pedro Santana. Algunos historiadores de relieve se prestaron a secundar en ese sentido los empeños oficiales, y durante mucho tiempo se citó más en la prensa y en las publicaciones de la Academia de la Historia el nombre del autor de la anexión que el del fundador de la república. Sin embargo décadas después, siendo presidente, Balaguer cometió la inequidad de colocar los restos de Pedro Santana en el sacristísimo recinto del Panteón Nacional”.