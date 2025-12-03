Índices económicos y sociales que faltan

Creado: Actualizado:

En la carrera de Sociología en la UC de Chile, nuestros instructores pusieron énfasis en las matemáticas, las estadísticas y la economía.

Marx y Weber destacaron la ventaja de mirar la sociedad desde la economía, y así reenfocar la sociología y otras ciencias sociales, viabilizando la posibilidad expresar comportamientos humanos en forma numérica, objetivamente medibles.

Actualmente se han desarrollado índices y escalas que permiten hacer comparaciones entre países en cuanto a niveles de pobreza, de delincuencia y agresión a la mujer, expresados en indicadores que permiten comparar la evolución de países de cultura y composición social similares.

El índice de corrupción administrativa se ha realizado en base a encuestas sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos gastan en soborno a empleados públicos.

Sería ideal desarrollar nuevos índices, con escalas complejas y multivariables, que ayuden a identificar las conductas que más inciden sobre la estabilidad y la paz social.

Por ejemplo, el tráfico de drogas y el lavado de activos no son medidos de manera válida y confiable, pero sería acaso importante, saber en qué medida determinados países dependen de estas conductas públicamente rechazadas y posiblemente de significativos aportes al ordenamiento social, gran impacto en determinados renglones de economía, contribución al gasto social, a la redistribución del ingreso y a otros aspectos básicos de considerable incidencia en el crecimiento de la economía y la paz social.

Hay otros componentes conductuales que nunca se han comparado entre países, de manera sistemática, como la evasión de impuestos, la no entrega al fisco de los Itebis pagados por los consumidores.

Y publicarse los índices y en ocasiones extremas los nombres de empresas que presentan irregularidades como no pagar impuestos por venta de, por ejemplo, billetes de lotería y juegos de azar.

No se sugiere necesariamente la persecución de evasores, o de vendedores de artículos y efectos prohibidos, sino. más bien, crear un grado adecuado de conciencia social respecto de los aportes de estos renglones a la paz y al desarrollo económico y social.

Un estudio riguroso podría mostrar que los ciudadanos no presentan altos índices de inconformidad o preocupación al respecto, sino más bien que se trata de mecanismos “justicialista” y de estabilización social similarmente a otras conductas y hábitos tradicionales, como la producción y el consumo de alcohol y tabaco, no santos, pero ayudan a vivir a mucha gente común.

Acaso elaborarse un índice comparativo entre países con modelos matemáticos predictivos que den una idea clara de cuáles de estas inconductas son (más-menos) eficaces en cuanto a su aporte al crecimiento y desarrollo económico, a la estabilidad y la paz social.

Consecuentemente, podríamos concentrar el rechazo y la persecución a conductas delictivas graves y decididamente negativas, determinando mediante escalas cuáles son más perversas y económicamente perniciosas.

Esto, consecuentemente, mejoría nuestra capacidad como sociedad de evaluar, con mayor objetividad y sentido común a nuestros gobernantes y funcionarios; a aumentar la eficacia en cuanto persecución de la corrupción y reducir la confusión y la chismografía que nada aportan a una mejor gobernanza.

¡Dios tenga misericordia!.