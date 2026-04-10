El Indrhi y los periodistas

Creado: Actualizado:

Los periodistas que habitualmente cubren como fuente el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) participaron en un encuentro con el director de ese organismo, Olmedo Caba, quien exhortó a los comunicadores a visitar obras hidráulicas en ejecución para fomentar transparencia de la inversión pública. Esa cita se dio en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, que fue el 5 de este mes. Dijo que debido a la priorización que el presidente Luis Abinader ha hecho del sector agua durante sus gestiones de gobierno, realizando inversiones sin precedentes en obras para optimizar los servicios derivados de las obras hidráulicas que ejecuta el gobierno a través del Indrhi, resulta fundamental que la ciudadanía esté debidamente informada sobre el avance de esos proyectos. Entre las obras importantes de este gobierno, citó la presa Monte Grande, en Barahona; el dique de Belloso, en Puerto Plata, y la presa Maguaca, en Montecristi.

Mujeres y bioeconomía

Con la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mujeres de la Amazonía colombiana están combatiendo la deforestación a través de la bioeconomía que consiste en aprovechar de manera sostenible recursos biológicos renovables como plantas, semillas o fibras naturales para producir bienes y servicios, sin agotar lo que la tierra ofrece. En esa noble tareas, participan mujeres afroadescendientes e indígenas que lideran emprendimientos que contribuyen a frenar la deforestación y generar ingresos para sus comunidades.