La inflación que Milei no quiere reconocer

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El presidente de Argentina afirmó recientemente que el último salto en los precios no debería considerarse “inflación real” porque la política monetaria no ha cambiado. Según su razonamiento, lo que el país está experimentando sería simplemente un ajuste puntual de precios relativos causado por distorsiones previas, factores estacionales y una caída en la demanda de dinero, no un verdadero proceso inflacionario. Aunque este argumento puede sonar técnico, resulta engañoso desde el punto de vista de la teoría económica. La inflación no se define únicamente por cambios en la política monetaria. La inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios, independientemente de si proviene de emisión monetaria, pérdida de confianza, traslado de una devaluación a precios u otras fuerzas macroeconómicas.

El primer problema con este argumento es que confunde la causa de la inflación con la definición de inflación. Los economistas pueden debatir por qué sube la inflación, pero si los hogares están pagando más por alimentos, alquiler, transporte y servicios públicos de manera generalizada, eso es inflación. No deja de ser inflación simplemente porque el banco central no emitió más dinero ese mes. En macroeconomía, la inflación puede surgir tanto por factores de oferta como de demanda. Puede venir por un crecimiento excesivo de la cantidad de dinero, pero también por una depreciación cambiaria, mayores costos de importación, dinámicas salariales o una fuerte caída en la demanda de dinero. Si la gente ya no quiere mantener pesos, el poder adquisitivo del peso cae. Eso también genera inflación.

Esto es especialmente importante en Argentina, donde históricamente la confianza en la moneda ha sido débil. En economías como esta, la demanda de dinero importa tanto como la oferta monetaria. La teoría monetaria estándar sostiene que los precios dependen no solo de cuánto dinero existe, sino también de cuán dispuesta está la gente a conservarlo. Si el público intenta desprenderse rápidamente de la moneda local comprando dólares, bienes o activos, la velocidad de circulación del dinero aumenta. Eso significa que cada peso circula más rápido, empujando los precios al alza. Incluso si la oferta monetaria permanece sin cambios, la inflación puede acelerarse porque la demanda de dinero se desplomó. En términos simples, la gente está huyendo de la moneda.

Esto no es un detalle técnico menor, sino un elemento central para comprender la inflación crónica. Milton Friedman afirmó que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, pero incluso esa frase incluye la demanda de dinero, no solo la oferta. La ecuación cuantitativa MV = PY muestra que los precios suben no solo cuando aumenta la cantidad de dinero (M), sino también cuando aumenta la velocidad de circulación (V). Si la velocidad sube porque se derrumba la confianza, la inflación aumenta. Por eso, cuando el presidente afirma que la política monetaria no cambió y que, por lo tanto, esto no es inflación, está ignorando la mitad de la ecuación.

La segunda parte engañosa del argumento es la distinción entre un “salto en el nivel de precios” y la inflación. En teoría, los economistas sí distinguen entre ajustes puntuales de precios y procesos inflacionarios persistentes. Por ejemplo, si se eliminan subsidios eléctricos, las tarifas pueden subir una sola vez de forma abrupta. Eso sería una corrección de precios relativos. Sin embargo, en países con baja credibilidad y alta indexación, esos shocks rara vez quedan aislados. Se trasladan a salarios, contratos, alquileres y expectativas. Las empresas ajustan precios futuros porque esperan más inflación. Los trabajadores exigen aumentos salariales. Los propietarios actualizan alquileres. En ese entorno, un shock puntual fácilmente se convierte en inflación sostenida.

Argentina es particularmente vulnerable a esta dinámica porque las expectativas no están ancladas. En economías avanzadas con bancos centrales creíbles, un aumento temporal en el precio del combustible puede no generar inflación persistente. En Argentina, donde la inflación ha sido alta durante años, cualquier shock de precios corre el riesgo de generalizarse. Una vez que la gente espera que los precios sigan subiendo, su comportamiento contribuye a que eso ocurra. Este es el canal de expectativas resaltado por la economía neokeynesiana. La inflación es, en parte, un fenómeno hacia adelante. Lo que la gente cree sobre mañana influye en los precios de hoy.

El tercer problema es la afirmación de que la inflación bajará naturalmente porque los precios mayoristas son menores o porque los precios relativos se están normalizando. Los precios mayoristas pueden ser una señal útil, pero no determinan el resultado final. La inflación minorista depende del tipo de cambio, salarios, impuestos, costos logísticos y márgenes empresariales. Si el peso vuelve a debilitarse o la confianza se deteriora nuevamente, la inflación al consumidor puede seguir elevada incluso si los indicadores mayoristas se moderan. Argentina ha demostrado repetidamente que la inercia inflacionaria es poderosa. Una vez que la inflación mensual alcanza niveles altos, no desaparece automáticamente.

También existe un problema de credibilidad política. Decir que un aumento de precios “no es realmente inflación” puede debilitar la confianza pública. Los hogares experimentan la inflación directamente. Saben cuándo el supermercado cuesta más y el salario rinde menos. Si los líderes redefinen la inflación con criterios técnicos demasiado estrechos, la población puede concluir que las autoridades están minimizando el problema en lugar de resolverlo. La credibilidad es uno de los activos más valiosos en una política de estabilización. Una vez perdida, cuesta mucho recuperarla.

Para ser justos, el presidente tiene razón en un punto limitado: no todo aumento del nivel de precios implica que la inflación de largo plazo permanecerá alta para siempre. Los shocks temporales existen. Los ajustes de precios relativos son reales. Una política monetaria contractiva puede eventualmente reducir la inflación si se mantiene con consistencia. Pero nada de eso significa que el actual salto de precios “no sea inflación per se”. Significa que la inflación puede tener múltiples causas, algunas temporales y otras persistentes.

Desde la teoría económica, una explicación más sólida es sencilla. Argentina está experimentando inflación porque el poder adquisitivo de la moneda sigue siendo inestable. Parte proviene de desequilibrios monetarios heredados. Parte surge de la caída en la demanda de dinero. Parte responde al traslado de la devaluación y a ajustes de precios administrados. Parte proviene de las expectativas. En economías con alta inflación, todas estas fuerzas interactúan.

La conclusión es clara: la inflación no se define por si las autoridades modificaron o no la oferta monetaria este mes. La inflación se define por aumentos amplios y sostenidos de precios. Si los precios suben en toda la economía y los hogares se sienten más pobres, eso es inflación. Llamarlo de otra manera no cambia la realidad económica.