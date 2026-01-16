En Lawrence ha comenzado una nueva era

Creado: Actualizado:

Por Brian A. DePeña, Alcalde de la ciudad de Lawrence

El pasado 5 de enero del presente año, le dimos inicio a nuestro segundo mandato al frente de la alcaldía de la Ciudad de Lawrence, en donde hemos comenzado dichas labores, en medio de grandes expectativas y cargado de logros para los próximos 4 años.

Iniciamos este año con una estructura nueva para que la ciudad. Tomando el control de la educación, en donde hemos logrado reducir la violencia en las escuelas y logramos un récord de graduación sin precedentes.

La seguridad ha sido otra de nuestras grandes prioridades y con el apoyo de las fuerzas del orden hemos logrado reducir el crimen gracias a que hemos equipado a nuestra policía con tecnología nueva y la instalación de cámaras en nuestros vecindarios.

Por primera vez en la historia los bomberos tienen tres unidades nuevas, y en los últimos cuatro años presentamos un presupuesto balanceado y no un presupuesto ficticio, en donde se ha logramos que Lawrence sea clasificada como la segunda ciudad de mayor crecimiento en el estado de Massachusetts después de Worcester.

Brian A. DePeña

Somos la ciudad número uno

Gracias al trabajo que junto a nuestro equipo hemos realizado, la ciudad de Lawrence ha sido calificada como la número uno para invertir en los Estados Unidos después de la ciudad de Portland, en New Hampshire, y Somerville en Massachusetts.

También entre nuestras grandes realizaciones, tenemos que Lawrence de ciudad abandonada a pasado a ser la ciudad con mayor desarrollo y embellecimiento. Se están levantando grandes obras y construyendo y renovando parques en toda la ciudad y hay inversionistas de Nueva York, Chicago, California que están buscando espacio a través de la Junta de Desarrollo para invertir millones de dólares. Sin duda alguna, la ciudad de Lawrence ha dado un cambio de 180 grados.

Durante nuestro primer mandato rescatamos las dos nuevas escuelas, Leahy y Oliver, las más modernas y funcionales del estado que fueron inauguradas al inicio del año escolar, en donde ha sido emocionante ver el progreso y ver ahora como nuestros estudiantes aprenden en escuelas innovadoras y funcionales, recordando que en la campaña para nuestro primer mandato, los políticos decían que era imposible construir las escuelas sin subir los impuestos y nosotros las hicimos sin subirlos.

Otro de nuestros grandes logros es la construcción de la nueva sede policial, por lo que la ciudad tuvo que invertir 17 millones de dólares, destacando que tenemos el superávit más grande en la historia de la ciudad a pesar de todos los desafíos que teníamos.

Nuestra economía es robusta y fuerte y seguimos invirtiendo nuestros mayores recursos en cambiar la infraestructura de la ciudad. Hemos mejorado todas las infraestructuras de los edificios de las escuelas. El 2025 comenzamos un año escolar con escuelas con aire acondicionado, la High School vieja ha sido renovada.

También hemos creado la oportunidad para que ahora 400 estudiantes con alto rendimiento académico estudien una carrera, antes solo eran 100 y el resto se quedaba fuera, colocando en primer lugar a la educación como motor de transformación social.

En apenas 3 años hemos logrado un récord de pavimentación de calles y hemos cambiado la estructura de la gobernanza del sistema de la educación. Hemos pasado de una junta electa a una junta mixta para darle más peso intelectual y un enfoque diferente y menos político; aquí el concejo de la ciudad y el pueblo eligen a los 7 miembros del Comité Escolar, en donde debemos precisar que es algo histórico. Tuvimos que pasar por la aprobación de los concejales, del senado, de la Representación estatal y luego contar con la firma de la gobernadora Healey.

Finalmente, como dominicano que vino a esta tierra en busca de oportunidades, debemos decir, que la hemos encontrados, pero también hemos trabajado por el desarrollo de esta ciudad en la que Dios nos ha colocado para Gloria y Honra de su Santo nombre.