Dominicano Brian DePeña asume como alcalde de Lawrence y destaca inversión en educación y seguridad

Lawrence.- En un emotivo acto que contó con la presencia de diversos sectores ligados al desarrollo de esta ciudad, fue juramentado por Paul Iannuccillo y para su segundo período al frente de la alcaldía de aquí, el dominicano, oriundo de la ciudad de Miches, Brian Aurelio DePeña.

El acto se llevó a cabo en la High School, y en la misma además fueron juramentados los 9 miembros del Consejo de la ciudad (regidores) en donde 8 son de origen dominicanos, entre ellos el presidente y la vicepresidenta, los señores Yovanny Rodríguez y Ana Levy, el primero del municipio de Cotuí y la segunda de Constanza.

Al dirigirse a los presentes, el reelecto alcalde DePeña expresó su satisfacción por esta nueva oportunidad que según su discurso Dios le ha dado para y por segunda ocasión de manera consecutiva dirigir los destinos de la ciudad.

Expresó que como hombre temeroso de Dios y apegado a los buenos principios inculcados por sus padres, continuará junto a su equipo de trabajo desarrollando la ciudad y presentando nuevos proyectos que beneficien a todos los sectores.

“Comenzamos un nuevo gobierno en medio de grandes expectativas y cargado de logros para los próximos 4 años, en donde después de 15 años de control del estado, empezamos con una estructura nueva para que la ciudad vaya a tomar el control de la educación. En los últimos años hemos logrado reducir la violencia en las escuelas y logramos un récord de graduación sin precedentes”, dijo DePeña.

En ese sentido explicó, que la seguridad ha sido otra de sus grandes prioridades y con el apoyo de las fuerzas del orden se ha logrado reducir el crimen gracias a que se ha equipado el Departamento de la Policía, con tecnología nueva y la instalación de cámaras en los diferentes vecindarios.

“Por primera vez en la historia los bomberos tienen tres unidades nuevas” dijo, destacando que “en los últimos cuatro años presentamos un presupuesto balanceado y no un presupuesto ficticio y logramos que Lawrence sea clasificada como la segunda ciudad de mayor crecimiento en el estado de Massachusetts después de Worcester”, precisó.

“Somos la ciudad número uno”

“Ahora hemos logrado ser calificada como la ciudad número uno para invertir en los Estados Unidos después de la ciudad de Portland, en New Hampshire, y Somerville en Massachusetts”, anotó DePeña.

Entre sus grandes logros figuran también haber sacado a Lawrence de ciudad abandonada a ser la ciudad con mayor desarrollo y embellecimiento; en donde según dijo se están levantando grandes obras y construyendo y renovando parques en toda la ciudad con inversionistas de Nueva York, Chicago, California que están buscando espacio a través de la Junta de Desarrollo para invertir millones de dólares, en donde explicó que la ciudad de Lawrence ha dado un cambio de 180 grados.

De igual manera enumeró la construcción de dos nuevas escuelas, la Leahy y la Oliver, las cuales son más modernas y funcionales del estado y que fueron inauguradas al inicio del año escolar.

"Fue emocionante ver el progreso y ver ahora como nuestros estudiantes aprenden en escuelas innovadoras y funcionales, recordamos que en la campaña para nuestro primer mandato los demas políticos decían que era imposible construir las escuelas sin subir los impuestos. Nosotros las hicimos sin subir los impuestos”, subrayó.

Otro de sus grandes logros es la construcción de la nueva sede policial, por lo que la Ciudad tuvo que invertir 17 millones de dólares, destacando que “tenemos el superávit más grande en la historia de la ciudad a pesar de todos los desafíos que teníamos. Nuestra economía es robusta y fuerte y seguimos invirtiendo nuestros mayores recursos en cambiar la infraestructura de la ciudad y hemos mejorado todas las infraestructuras de los edificios de las escuelas. El 2025 comenzamos un año escolar con escuelas con aire acondicionado, la High School vieja ha sido renovada, le cambiamos todas las ventanas”, dijo.

De igual manera recordó que en su primer mandato asumió el control de la ciudad en medio de la pandemia y “la hicimos crecer” sintiéndose orgulloso por los grandes avances y porque cada vez más estudiantes de Lawrence van a la universidad, en donde se han creado oportunidades para que ahora 400 estudiantes con alto rendimiento académico estudien una carrera, antes solo eran 100 y el resto se quedaba fuera, colocando en primer lugar a la educación como motor de transformación social.

“En apenas 3 años hemos logrado un récord de pavimentación de calles y hemos cambiado la estructura de la gobernanza del sistema de la educación. Hemos pasado de una junta electa a una junta mixta para darle más peso intelectual y un enfoque diferente, menos político. El concejo de la ciudad y el pueblo eligen a los 7 miembros del Comité Escolar, es algo histórico, pero tuvimos que pasar por la aprobación de los concejales, del senado, de la Representación estatal y luego contar con la firma de la gobernadora Healey”, indicó.