Creado: Actualizado:

¿Será sincero el Presidente en el discurso del viernes 27?

En tres días el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona digno hijo de don Rafael Abinader, ciudadano que tuvo una importante actuación en la vida político social dominicana en el siglo pasado, rendirá cuenta ante el Congreso Nacional y el pueblo que lo oirá por los medios de comunicación.

¿Qué podrá decir el ciudadano presidente a la audiencia legislativa en el Congreso a la población que los eligió para un segundo periodo presidencial?

¿Será crítico, informará cuál ha sido y es la realidad que ha vivido procurando dirigir un Gobierno eficiente, en el cual los funcionarios utilicen adecuada y pulcramente los recursos económicos y el poder que le da la condición de ser autoridad? El presidente Abinader no es el mismo que se terció la ñoña dejada por Danilo Medina y los gobiernos auspiciados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuando el pueblo puso en él sus expectativas. En las discusiones políticas acerca de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) suele salir la expresión: “una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín” en cuanto a la corrupción administrativa y las políticas públicas de consolidación de la democracia y la soberanía.