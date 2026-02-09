Santo Domingo 0ºC / 0ºC
José Miguel Gómez

José Miguel Gómez

El liderazgo en un mundo tripolar

Los países de medio oriente, nunca han podido organizar un modelo o de unión geopolítica debido a su distorsión cognitiva, su inflexibilidad mental, 

Liderazgo

El perfil y el cerebro del liderazgo mundial debe cambiar, así lo demanda el escenario de la geopolítica, la economía, la tecnología y la comunicación social. El líder de estos tiempos tiene que aprender a conectar, a ser asertivo, reflexivo en la comunicación y poner en práctica la empatía emocional y social.

Hacer predicciones es extremadamente difícil, ya sea en política, en economía y en el contexto geopolítico del mundo actual. Sin embargo, hace tiempo que, nos recreamos la memoria prediciendo los modelos anteriores, o sea, del mundo unipolar: EE. UU tras guerra fría; el modelo bipolar, dos potencias enfrentadas: EE. UU y URSS. Debido a circunstancia económica, militar y tecnológica, China, por décadas trabajó desplazando a Europa en la construcción de convertirse en un nuevo modelo de potencia mundial, para formar parte de un mundo tripolar. Aunque pareciera mayor amenaza y conflicto, por el control del poder, por territorio, por comercio, por influencia y expansión para controlar los metales, petróleo y divisas. Sin embargo, lo que más influye en el conflicto es, la distorsión cognitiva, los rasgos de personalidad y el nivel de riesgo que poseen los lideres de ese mundo tripolar. Ahora, el poder del mundo tripolar cuenta con mejor diálogo, alianzas más fluidas y correlación de fuerza y mayor respeto que décadas anteriores. Aunque se percibe más inestabilidad, más conflictos internos y mayores confrontaciones en diferentes regiones impulsadas por el liderazgo tripolar, aún así, nadie se arriesga a una tercera guerra mundial. EE.UU. representa poder militar global, financiero y de alianza mundial estratégicamente. China, poder militar, tecnología y negocios de manufactura. Rusia, poder militar y nuclear, influencia energética y presencia en algunos países debilitados: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

 La unión europea, sigue siendo una fuerza, pero, incompleta y con falta de unión estratégica para establecer un modelo multipolar.Los países de medio oriente, nunca han podido organizar un modelo o de unión geopolítica debido a su distorsión cognitiva, su inflexibilidad mental, su sistema de creencia distorsionado y limitante de seguir alimentando y sosteniendo conflictos históricos, irracionable e insostenible en un mundo tripolar, tecnológico, y de conexión comercial, cultural y económico. Los que mejor entendieron desde el modelo bipolar, la vulnerabilidad de riesgos y conflictos, fueron los japoneses y vietnamitas, que decidieron desmontar y aportar al desarrollo, la tecnología, el crecimiento y cero participaciones en guerra y conflictos por arrastres como fueron la primera y segunda guerra mundial. Qué le espera a a América Latina y qué desafío debe afrontar bajo el modelo tripolar: la flexibilidad cognitiva, la protección de sus vulnerabilidades, negociar crisis y adoptar nuevos cambios a lo interno de cada país. EE. UU y la unión europea son los mayores socios de la región. China tiene mayor comercio con Brasil, Chile y Perú, en energía, minerales y compra de materia prima. Rusia, con Venezuela, Cuba y Nicaragua en lo diplomático. El desafío del liderazgo en la región latinoamericana es, no ser zona de disputa, conflictos, de choque, y de confrontación buscando el apoyo internacional, debido a que en la circunstancia actuales ninguna potencia asume riesgos mayores con otras potencias. Esta es una mirada desde la neuro-política, ante un mundo tripolar, de desafíos y conflictos, debido a la rigidez y verticalidad del liderazgo mundial, del que Cuba y Venezuela deben manejarse con un cerebro flexible y adaptativo.

