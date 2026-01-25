De mangú con cebolla a pastel de nata: RD y Portugal abren una nueva era de negocios e inversión

Publicado por Julio Alberto Martínez Ruíz Creado: Actualizado:

La conversación entre la República Dominicana y la República Portuguesa cambió.

“Me quito el sombrero ante la embajadora dominicana Patricia Villegas y su equipo de trabajo, dijo con un pronunciado acento portugués uno de los empresarios presente en el Primer Encuentro de Turismo, Comercio e Inversión entre República Dominicana-Portugual, celebrado en el emblemático salón del hotel Tivoli de la capital del suroeste de la península ibérica.

Aunque parezca increíble, ha transcurrido más de un siglo y cuatro décadas desde que se estableció a finales del siglo XIX, el primer consulado portugués en Santo Domingo para que dominicanos y portugueses se sentarán por primera vez con todo el protocolo diplomático en la misma mesa de negociación. Ese histórico encuentro buscaba estrechar, a través del diálogo, relaciones fundamentadas en el interés nacional de cada país; basadas en el respeto, la cordialidad, la cooperación y las ganas de hacer negocios entre ambas naciones con perspectivas económicas muy favorables.

La prestigiosa revista británica The Economist publicó un artículo titulado “Which economy did best in 2025?”, “cual economía lo hizo mejor en el 2025”, en el que posicionó a Portugual como la economía que mejor desempeño tuvo entre los el club de los países ricos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La calificó como “más dulce que el pastel de nata” posicionando a Portugal como la economía “más dulce que el pastel de nata”, destacando su combinación de fuerte crecimiento del PIB, baja inflación y un mercado bursátil dinámico, a pesar de las turbulencias globales desatadas por los aranceles impuestos por el expresidente Trump.

En 2025, la economía portuguesa registró un crecimiento del PIB cercado al 2.4%, una inflación moderada, 0.1% y un sólido empleo de 2.8% y una inflación subyacente de menos 6.7%. Además, Portugal ha materializado una visión turística que aspira nuestro país: solo el año pasado recibió casi 30 millones de turistas, una nación apenas con 10.7 millones de habitantes, casi 3 turistas por habitantes.

Estos números convierten a Portugual en un socio altamente atractivo para la República Dominicana cuya principal industria es el turismo. Según el Banco Mundial en su informe “Perspectivas Económicas de la Economía Mundial” proyecta que la economía se expandirá un 4.5% del PIB y exceptuando a Guyana, liderará las tasas de crecimiento económico en la región este año 2026.

En los corrillos del salón medieval del Hotel Tivoli, los portugueses reconocieron frente a sus pares; y ante periodistas, empresarios y diplomáticos dominicanos que ellos son muy “cerrados”, por lo tanto, llevarlos a la mesa a negociar, conllevó un esfuerzo mayúsculo de gestión que la proactividad de la incansable embajadora Patricia Villegas y su delegación diplomática lograron.

Otras voces representantes de instituciones dominicanas presentes coincidieron en los elogios. Biviana Riveiro, directora de ProDominicana, manifestó que, durante los 5 años de su gestión, era la primera vez que participa en un evento de esa magnitud en Portugal. Otros miembros del cuerpo diplomático afirmaron que, gracias a esa iniciativa, Portugal “se siente más cerca de la República Dominicana”. No es para menos: un destino que tradicionalmente había brillado por su pasividad ahora se abre con entusiasmo.

Un rico pastel de nata después de un mangú encebollao sería una exquisitez gastronómica que simboliza perfectamente esta nueva alianza.

¡Obrigado embajadora Patricia Villegas! Continúe poniendo en alto nuestra bandera y abriendo las puertas para el futuro próspero de ambas naciones.