El Mes de la Patria en el actual escenario

El Gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y otras instituciones oficiales, inició la más singular y emblemática conmemoración el “Mes de la Patria”, que coincide adrede con el nacimiento con el más puro de los próceres nacionales: Juan Pablo Duarte.

Todos estamos contestes de que esta gestión ha sido en términos históricos la que más ha resaltado los valores y símbolos patrios y qué bueno y saludable que sea así porque en la coyuntura actual se ciernen serias amenazas contra nuestra soberanía, producto de un entorno internacional conflictivo, injerencista y caracterizado por imposiciones desagradables.

La CPEP que dirige Juan Pablo Uribe se ha distinguido por enarbolar con firmeza y responsabilidad los valores patrios.

“Exhibe con orgullo tu bandera, Dios, Patria y Libertad”, oportuno mensaje de esa entidad.