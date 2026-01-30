Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Opinión

Gobierno

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

El Mes de la Patria en el actual escenario

Altar de la patria

Altar de la patria

Creado:

Actualizado:

El Gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y otras instituciones oficiales, inició la más singular y emblemática conmemoración el “Mes de la Patria”, que coincide adrede con el nacimiento con el más puro de los próceres nacionales: Juan Pablo Duarte.

Todos estamos contestes de que esta gestión ha sido en términos históricos la que más ha resaltado los valores y símbolos patrios y qué bueno y saludable que sea así porque en la coyuntura actual se ciernen serias amenazas contra nuestra soberanía, producto de un entorno internacional conflictivo, injerencista y caracterizado por imposiciones desagradables.

La CPEP que dirige Juan Pablo Uribe se ha distinguido por enarbolar con firmeza y responsabilidad los valores patrios.

“Exhibe con orgullo tu bandera, Dios, Patria y Libertad”, oportuno mensaje de esa entidad.

Sobre el autor
MIGUEL PINEDA LÓPEZ

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

tracking