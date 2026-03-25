El miedo a las candidaturas independientes

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El Tribunal Constitucional hizo posible que votáramos en las próximas elecciones por candidatos y candidatas independientes.

Aunque están presentes desde hace 100 años en nuestra legislación, nunca había sido posible presentarse como candidato, sin pertenecer a un partido político.

Esta realidad ha puesto muy nerviosa a nuestra clase política en general. Un terror generalizado parece ahogar a los partidos políticos, al punto de que el partido de gobierno ha decidido impulsar una ley que eliminaría las candidaturas independientes.

¿Cuáles son los miedos a las candidaturas independientes? Aquí les propongo tres posibles razones para temer a la participación de ciudadanos en la política fuera de las organizaciones políticas establecidas.

1. El dinero. La política se ha convertido en un espacio de ascenso económico y social. Este año la JCE entregará 1,620 millones de pesos, de los cuales solo los tres principales, recibirán 432 millones cada uno.

Recordemos que la ley establece que se accede a los fondos públicos en proporción al desempeño que ha tenido la organización política en las elecciones. Entonces, esta distribución cambiaría radicalmente si los candidatos y candidatas independientes participaran de la distribución de fondos públicos.

En pocas palabras, los partidos recibirían menos dinero y se democratiza la distribución de los fondos públicos.

2. El monopolio de las decisiones públicas. Actualmente, solo se puede participar en política a través de las organizaciones políticas reconocidas. Esto obliga a que cualquier persona con vocación de servir a la sociedad, debe inscribirse previamente en un partido.

En términos prácticos, cerramos la entrada a la política a personas con vocación de servicio e interesados en contribuir con los tantos desafíos que tenemos como sociedad.

3. El desmembramiento de los partidos: Los partidos políticos temen que las candidaturas independientes atenten contra su unidad.

Veamos un ejemplo práctico: Carolina Mejía gana las elecciones internas. David Collado, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lovatón y Raquel Peña se sienten con apoyo popular suficiente para presentar una candidatura presidencial.

Desde ese momento el PRM se convirtió en cinco organizaciones políticas diferentes.

Este temor no está basado en la defensa de los partidos como expresión de la democracia, se trata de la incapacidad de una organización política de articular las aspiraciones de sus miembros alrededor de una figura que a su vez represente las ideas de esa organización.

Este temor es también irracional. Basta con replicar las disposiciones contra el transfuguismo actualmente vigentes en la legislación electoral, para aplicarlo a las candidaturas independientes e impedir que un precandidato que participe en las primarias de una organización, no participe luego como candidato independiente.

Los partidos no temen a las candidaturas independientes como gesto desinteresado para conservar estabilidad democrática. Le temen porque ellas representan la oportunidad de reconfigurar un sistema político y votar por opciones más cercanas a lo que aspiramos. Opciones más conectadas con lo que nos importa. Tienen miedo a perder la posibilidad de decirnos por quién votar y no menos importante, no quieren perder el negocio.