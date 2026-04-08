Conferencia
Un mundo de autistas y autocomplacientes
Recientemente asistimos a la PUCMM, invitados por el decano Radhamés Mejía, a una conferencia sobre “La Sociedad de la desconfianza”, que por Internet tuvo la amabilidad de impartirnos la autora del libro del mismo nombre, Victoria Camps.
Recientemente asistimos a la PUCMM, invitados por el decano Radhamés Mejía, a una conferencia sobre “La Sociedad de la desconfianza”, que por Internet tuvo la amabilidad de impartirnos la autora del libro del mismo nombre, Victoria Camps.
La exposición nos refirió a la eterna temática del ego mal criado, y a la sociedad actual, a la que el mundo del presente lleva a toda velocidad a su auto disolución. O sea, a la que otros autores han llamado “sociedad líquida”, “La decadencia de Occidente”, y unos cuantos otros modos de describir la realidad social del presente, abatida por el “consumismo” y todo lo que es consonante con la mitología griega y occidental y los personajes que desde la antigüedad los grandes autores y la tradición oral nos legaron, el tema del narcisismo y el pecado contra Dios y el prójimo. Los cuales apuntaron desde el inicio de la civilización al orgullo, el auto centrismo, la autocomplacencia y otras variantes conductuales basadas en la perversión o la administración inadecuada de las necesidades, los deseos, emociones e impulsos humanos básicos.
Autores como Freud y Fromm nos han advertido, especialmente, también a nuestro ego y al manejo de los impulsos y tendencias sexuales. Hoy día suben al escenario con cada vez mayor fuerza temas relacionados el egocentrismo y las dificultades cada vez mayores de lograr una relación más aclimatada entre la pareja hombre mujer.
Lo cual contrasta duramente con un mundo que valora cada vez más el placer y la vida fácil, la satisfacción y la auto suficiencia y autocomplacencia.
Y desde luego, crece constantemente la desconfianza al otro, pero también el miedo a la libertad que hoy resulta ser excesiva comparada con la capacidad de auto regulación y el manejo de la relación con los prójimos.
Y mientras los padres ya mayores son abandonados o recluidos, los humanos cada vez más confiamos y amamos más a nuestro perro, como decía Lord Byron. Por lo que no es extraño que muchos quisieran ser therians o mejor, el perrito de esa hermosa mujer con ternura acaricia.
Opinión
Jesucristo es la gran metáfora del amor de Dios
Rafael Acevedo
Actualmente, crece constantemente la desconfianza al otro, pero también el miedo a la libertad que ya resulta ser excesiva comparada con la capacidad de auto regulación y el adecuado manejo de la relación con nuestros prójimos. En los hogares, las relaciones edípicas tienden a generar una cierta “inflamación egocéntrica”, que suele ser parte del cuadro autista, más comúnmente como mecanismo que ayuda al niño algo torpe en cuanto a lo relacional, a mejorar su sociabilidad, pero también lo mueve a formas inteligentes de concentrarse más en sí mismo, y frecuentemente a la “juguetería del conocimiento y el saber”, (especialmente al de tipo lógico-matemático o acaso científico, en el cual, como cualquier acertijo o juego de raciocinio o Inteligencia Artificial, todas las respuestas y todos los riesgos probabilísticos están en las fórmulas, en los textos, o en Google.
Así como un cuasi enfermizo temor a lo desconocido, a lo no domesticado por el razonamiento lógico-empírico: El mundo espiritual, por ejemplo.