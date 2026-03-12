¿Fin de las candidaturas independientes? Las reacciones y lo que sigue tras la decisión del Senado

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La decisión del Senado de la República de aprobar en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, con el objetivo de eliminar las candidaturas independientes, ha generado la reacción de varias organizaciones políticas.

Entre ellas figura el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que afirmó que cualquier regulación sobre dicha modalidad en el país debe ajustarse estrictamente al diseño constitucional del sistema político dominicano.

“El PLD no se opone a la figura de las candidaturas independientes. De hecho, junto con otros partidos y con la Junta Central Electoral, participamos y apoyamos iniciativas legislativas orientadas a regular adecuadamente esa posibilidad dentro del sistema electoral dominicano. Sin embargo, ese proyecto de regulación no prosperó en su momento”, manifestó a periodistas de Hoy Digital José Dantés Díaz, miembro del Comité Político y secretario jurídico del partido morado.

El abogado señaló que, si como sociedad se quiere introducir plenamente la figura de las candidaturas independientes, entonces hay que abrir un debate de reforma constitucional que lo establezca de manera expresa.

“Por eso entendemos que este tema debe abordarse con apego estricto a la Constitución y mediante una legislación clara que garantice equidad y seguridad jurídica en el proceso electoral, no a través de la introducción jurisprudencial de categorías que no están expresamente contempladas en la Carta Magna, como hizo el TC con su desafortunada sentencia”, enfatizó Dantés Díaz.

José Dantés DíazFuente externa

Motor de participación ciudadana

En tanto, Opción Democrática (OD) expresó su rechazo a la objeción de los senadores a las candidaturas independientes, al considerar que estas representan una alternativa para la participación ciudadana sin intermediación partidaria, lo que constituye —según afirmó— un paso fundamental hacia una democracia más inclusiva, representativa y legítima.

“OD reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia dominicana, y expresa su pleno respaldo a la incorporación de las candidaturas independientes en el sistema electoral”, dijo Miguel Alejandro Martínez, secretario general de la organización.

Recordó que Opción Democrática ha advertido en innumerables ocasiones que la verdadera amenaza a la igualdad de condiciones en la competencia electoral es el financiamiento político sin control.

"Mientras no se regule y fiscalice de manera efectiva el financiamiento de los partidos, los partidos mayoritarios seguirán teniendo una hegemonía desproporcionada que distorsiona la voluntad popular. Las candidaturas independientes, por sí solas, no pueden corregir ese desequilibrio si el dinero sigue fluyendo sin rendición de cuentas", pronunció Alejandro Martinez.

Miguel Alejandro MartínezFuente externa

El político, además, llamó a la Junta Central Electoral, al Congreso Nacional y a las fuerzas políticas del país a debatir con seriedad y altura estos temas, poniendo el interés ciudadano por encima de los cálculos electorales de los partidos establecidos.

“La democracia se fortalece cuando más voces tienen la posibilidad de participar, no cuando se les cierran las puertas”, puntualizó.

¿Qué sigue ahora?

El proyecto, tras ser aprobado por el Senado, deberá ahora ser remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual sanción.