César Iglesias celebra su ‘Legado’ y reconoce 40 años de servicio de Ana Feliz Cordero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Pedro de Macorís. César Iglesias celebró la segunda edición de ‘Legado’, una iniciativa institucional que reconoce la trayectoria, el compromiso y la dedicación de los colaboradores que han contribuido con su trabajo y constancia a construir la historia y el crecimiento de la organización.

La ceremonia se realizó en el Museo del Pelotero Petromacorisano, y contó con la presencia del Ing. Miguel Feris Chalas, presidente del Comité Ejecutivo de la empresa, junto a miembros del equipo directivo.

El ing. Miguel Feris Chalas durante la actividad.

Durante esta edición fueron reconocidos 270 colaboradores que han alcanzado 10, 15, 20, 25, 30 y 40 años de servicio. Con esta cantidad, ya son 600 las personas distinguidas a través de esta iniciativa, cuya primera edición se realizó en el 2025.

En ese contexto, durante la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales a colaboradores cuya trayectoria representa un ejemplo de dedicación y compromiso con la organización. Los distinguidos son: Ana Feliz Cordero, por sus 40 años de servicio; César Iván Feris y Carlos Vinicio Ozuna, por tener 30 años en la empresa; Marianela Bueno, por sus 20, y Rosa Dolores Cueto, por su valiosa trayectoria y aportes a la organización.

Respeto a la trayectoria

A propósito de la celebración, el Ing. Miguel Feris Chalas compartió un mensaje dirigido a los colaboradores presentes, destacando el valor de quienes han dedicado una parte importante de su vida al desarrollo de la empresa.

El ing. Miguel Feris Chalas junto a doña Ana Feliz Cordero, quien tiene 40 años en la organización.

“Quiero decirles a ustedes, a quienes han dedicado 10, 15, 30 y 40 años a esta empresa que cada uno de ustedes es parte esencial de estos 116 años de historia. Gracias por su entrega, gracias por su disciplina y gracias por confiar su talento a esta casa. Porque cuando una empresa honra su historia, valora a su gente y compite con determinación, no solo celebra años: construye generaciones. Y las generaciones que construye son las que lideran”, manifestó el presidente del Comité Ejecutivo.

La iniciativa ‘Legado’ surge precisamente para destacar esa historia compartida: la de quienes inician su camino en la empresa y la de quienes han dedicado décadas de trabajo para verla crecer y consolidarse.

Con este tipo de iniciativas, César Iglesias reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una cultura organizacional basada en el respeto por la trayectoria, el reconocimiento al esfuerzo y el valor de las personas que forman parte de su historia.

Sobre César Iglesias

Fundada en 1910, César Iglesias es una empresa dominicana con más de un siglo de historia, consolidándose como uno de los principales empleadores de San Pedro de Macorís y del país. Con una sólida trayectoria en el desarrollo, comercialización y distribución de productos en categorías esenciales como alimentación, cuidado personal y cuidado del hogar, la empresa mantiene un firme compromiso con el desarrollo económico y social de la República Dominicana.