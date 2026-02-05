Partido de “viejos robles”

Creado: Actualizado:

Con el fallecimiento un tanto a destiempo e inesperado del Ing. Ramón Alburquerque se cierra casi un ciclo de una camada de dirigentes de los llamados “viejos robles” del PRD- PRM, que incluye figuras emblemáticas como Vicente Sánchez Baret, Hugo Tolentino Dipp, Ivelisse Prats Ramírez de Pérez, Ana Maria Acevedo, Tirso Mejia Ricart, Fello Suberví, Fulgencio Espinal, Rodríguez Soldevilla, Jana Tactuk, entre otros, que se destacaron por defender causas democráticas, progresistas y sociales.

El otrora PRD fue una verdadera cantera de lideres extraordinarios como el Dr. José Francisco Peña Gómez, el máximo exponente, Antonio Guzman Fernández, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Majluta, Hatuey Decamps, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado cuando fue candidato presidencial y la versión del PRM encabezada por el pesidente Abinader, seguido por Guido Gómez Mazara, David Collado, Carolina Mejía, Sanz Lovatón, Wellington Arnaud, Deligne Ascención y otros tantos.

Cuando salía del Jardín memorial donde se realizaron los funerales de Ramón Alburquerque, me recordé de su hermano Félix Alburquerque, con quien compartimos un escaño en el ADN durante la gestión histórica del síndico Peña Gómez, 1982-86, y ya para esa época hablaba con orgullo de su admirado pariente, por su talento, capacidad y honestidad.