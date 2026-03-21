El petróleo: el principal shock externo de la economía dominicana

Creado: Actualizado:

En los últimos 25 años, República Dominicana ha tenido que afrontar varios cambios repentinos y drásticos en el precio internacional del petróleo. Estos episodios han tenido efectos notables sobre la economía nacional y constituyen shocks petroleros.

El primer gran shock petrolero ocurrió en 2008, cuando el precio del barril de petróleo alcanzó un récord histórico de US$147 en julio de ese año. En el caso dominicano, el precio del barril de crudo superó los US$100 durante siete meses de 2008. Algo similar ocurrió con los derivados: tanto la gasolina como el gasoil registraron precios por encima de los US$100.

Como consecuencia, la factura petrolera del país ascendió a US$4,242 millones, unos US$1,800 millones más que en 2007. Ese monto representó más de 31% de las importaciones de bienes y cerca de 9% del producto interno bruto (PIB).

Estas cifras permiten dimensionar el impacto del shock: en 2008, casi uno de cada diez dólares generados por la economía dominicana se destinaba al pago del petróleo. La economía, que había crecido 7.4% en 2007, se desaceleró hasta 3.3% en 2008.

Las consecuencias macroeconómicas fueron contundentes: fuerte deterioro de la balanza comercial, presiones sobre el tipo de cambio y aumento del déficit fiscal. Pese a ello, la inflación logró mantenerse dentro de niveles manejables. Por su magnitud y efectos sobre el PIB, este episodio puede ser considerado como el mayor shock energético de la historia económica reciente del país.

El segundo shock petrolero se produjo en el período 2012-2013, cuando los precios del barril se mantuvieron persistentemente por encima de los US$100. Este comportamiento respondió a una combinación de factores geopolíticos y de demanda global. El más importante estuvo asociado a las sanciones impuestas en 2012 por Estados Unidos y la Unión Europea a las exportaciones de crudo iraní debido a su programa nuclear. Estas redujeron cerca de un millón de barriles diarios del mercado mundial.

En ese contexto, el precio promedio del barril en la República Dominicana superó los US$100 durante la mayor parte de esos años. En 2012, con la excepción de junio, los precios del crudo superaron ese umbral en todos los demás meses. En 2013, salvo en noviembre, el precio se mantuvo por encima de los US$100 durante todo el año.

Durante ese período, la factura petrolera se situó entre US$4,300 y US$4,800 millones anuales, lo que representó entre 25% y 27% de las importaciones de bienes y entre 7% y 8% del PIB. Esta situación contribuyó al deterioró del balance externo y fue uno de los factores que incidieron en el deterioro fiscal observado en 2012.

El tercer shock petrolero ocurrió en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de ese año. Rusia era el tercer mayor productor de petróleo del mundo y la guerra —junto con el temor a interrupciones en la infraestructura energética— provocó una escalada inmediata de los precios internacionales del crudo.

En el caso de República Dominicana, el precio del barril de petróleo superó los US$100 durante seis meses de 2022. Ese año, la factura petrolera alcanzó US$6,146 millones, la mayor cifra registrada entre 2000 y 2025. Sin embargo, el impacto relativo fue menor que en episodios anteriores: representó menos del 16% de las importaciones de bienes y 5.4% del PIB, debido a que la economía dominicana era significativamente más grande y diversificada.

La experiencia acumulada a lo largo de estos episodios conduce a una conclusión clara: el petróleo constituye el principal shock externo que enfrenta la economía dominicana. En casi todas las crisis macroeconómicas recientes se observa el mismo factor detonante: el aumento del precio internacional del petróleo.

Cuando esto ocurre, cuatro variables clave se ven afectadas simultáneamente: aumenta la inflación, se amplía el déficit comercial, crece el déficit fiscal —en parte debido a los subsidios— y se reduce el crecimiento económico. Se trata de un shock macroeconómico múltiple. Cada aumento del precio del petróleo se convierte no solo en un problema energético, sino también en un desafío macroeconómico de primer orden para el país.