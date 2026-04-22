Banco Central emite monedas de RD$1, año 2025

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El Banco Central de la República Dominicana anunció que a partir del viernes 24 de abril de 2026, circularán las monedas metálicas de la denominación de RD$1.00, año 2025.

Según el BCRD, estas monedas poseen las mismas características de las monedas de RD$1.00 actualmente en circulación, variando solamente el año de acuñación, las cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.