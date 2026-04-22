Anuncio
Banco Central emite monedas de RD$1, año 2025
Según el BCRD, estas monedas poseen las mismas características de las monedas de RD$1.00 actualmente en circulación
El Banco Central de la República Dominicana anunció que a partir del viernes 24 de abril de 2026, circularán las monedas metálicas de la denominación de RD$1.00, año 2025.
Según el BCRD, estas monedas poseen las mismas características de las monedas de RD$1.00 actualmente en circulación, variando solamente el año de acuñación, las cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.
Economía
Seis hoteles y un turoperador reciben certificación Qualitur
Mayelin Acosta Guzmán