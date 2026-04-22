Ligia Bonetti plantea tres brechas clave que enfrenta RD para aprovechar el nearshoring

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – La presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, afirmó que la República Dominicana enfrenta tres brechas estructurales que debe cerrar con urgencia para posicionarse como destino clave del nearshoring, en un contexto global marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro.

Durante su participación en un encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Bonetti sostuvo que el país vive una “ventana de oportunidad única” derivada de los cambios geopolíticos y comerciales, especialmente tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos en 2025.

“La oportunidad es ahora. Y si pasa de largo, no será porque el mundo no nos miró, sino porque no estuvimos listos para responder”, advirtió.

La ejecutiva explicó que, aunque el país ha registrado uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina, gran parte de ese desempeño ha estado influenciado por factores externos y decisiones históricas focalizadas, como los incentivos al turismo y a las zonas francas.

En ese sentido, planteó la necesidad de abrir el debate sobre nuevas políticas públicas orientadas a impulsar la manufactura local y atraer inversiones vinculadas al nearshoring.

Tres brechas estructurales

Bonetti identificó tres desafíos principales que limitan la capacidad del país para aprovechar este fenómeno global.

La primera es una brecha de credibilidad tecnológica, al señalar que la innovación ha pasado de ser una ventaja a convertirse en un requisito básico para competir. Indicó que la República Dominicana ocupa el puesto 97 de 133 en el Índice Global de Innovación, evidenciando rezagos frente a economías comparables de la región.

La segunda brecha está relacionada con la competitividad energética. Subrayó que el costo, la confiabilidad y la estabilidad del suministro eléctrico continúan siendo factores determinantes para la toma de decisiones de inversión, en un contexto donde la matriz energética sigue dominada por combustibles fósiles.

La tercera brecha corresponde al talento humano, particularmente en términos de formación técnica, bilingüismo y certificaciones internacionales. En este punto, enfatizó la necesidad de acelerar la capacitación para responder a las demandas inmediatas del mercado laboral global.

“No habrá nearshoring que nos salve si no contamos con el talento capaz de operar la manufactura avanzada que el mundo exige”, puntualizó.

Llamado a una estrategia país

La presidenta de Grupo SID abogó por una mayor articulación entre el sector público y privado para construir una estrategia nacional coherente que permita atraer inversiones, fortalecer la competitividad y garantizar continuidad en las políticas más allá de los ciclos políticos.

Asimismo, insistió en la importancia de avanzar en la adopción tecnológica, incluyendo la inteligencia artificial, y en el desarrollo de una agenda energética sostenible que respalde el crecimiento industrial.

Como ejemplo del potencial del país, destacó el desempeño reciente de la manufactura local, cuyas exportaciones fuera de zonas francas superaron los 7,400 millones de dólares en 2025, con un crecimiento de 36.4 %.

Compromiso empresarial

Bonetti también resaltó el rol del sector privado en este proceso, indicando que Grupo SID ha invertido más de 180 millones de dólares en los últimos cinco años en infraestructura, tecnología y capacidad productiva.

La empresa opera 22 plantas de manufactura, trabaja con más de 1,400 proveedores —el 76 % locales— y exporta a 22 países, movilizando más de 32 mil toneladas métricas en 2025.

“La resiliencia nos permite sostenernos, pero es la estrategia la que nos permite avanzar”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a actuar con visión de futuro y sentido de urgencia.

“La historia no recordará a quienes observaron esta oportunidad desde la distancia, sino a quienes decidieron actuar”, concluyó.