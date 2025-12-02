¡Plan estratégico banalizado por Instagram!

Creado: Actualizado:

Diversos estudios corporativos, latinobarómetros, investigaciones de gobernanza y barómetros de planes estratégicos territoriales, identifican el rol de las redes sociales y la IA en el desarrollo social.

Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras redes, son una significativa oportunidad, pero igualmente, una grave amenaza para generar una genuina narrativa sobre la construcción del futuro de una ciudad, provincia o región. Tal como se necesita en el Cibao, Peravia, Santiago y República Dominicana.

Sin utilizar la antropología conceptual de la planificación estratégica y su base de datos, las redes sociales se convierten en una amenaza que banaliza, rebaja y deteriora, los mensajes educativos.

La vocería visual para estimular conductas y deberes esperados, se sustituye por herramientas frívolas que afectan la reputación y la visión estratégica que debiera impulsarse entre todos.

Espacios cantinflescos para anunciar celebraciones de fechas nimias, además citadas con limitación intelectual. Ejemplo, se lleva al Instagram, el “Día de la Raza”, cuando todo el mundo sabe que esa definición es arcaica y primitiva. Un antivalor que se alabe como “raza” un evento que, para los pueblos originarios, representó sometimiento, violencia, pérdida de vidas y culturas.

Hacen “mil años” que los críticos serios indican que el término «Día de la Raza» eterniza la discriminación y el eurocentrismo. Incluso hablan de «epistemicidio», definido como el asesinato de saberes e imposición de modelos culturales extraños, al ser, el estar y el hacer de nuestros pueblos.

Hay más. De dónde se le ocurre al conjunto de empíricos y «copy-paste» de Inteligencia Artificial (IA), que son presidentes y directores del plan estratégico de Santiago, celebrar por Instagram el «Día de la Salud Mental y el Día del Cáncer de Mama», no porque estos temas no sean importantes, sino porque esta entidad no es una organización de servicios.

En más de 105 mil caracteres y 320 páginas promedio que acumula cada plan estratégico, nunca se ha escrito sobre estas enfermedades. Sin embargo, si se ha impulsado la Atención Primaria de Salud (APS), estrategia y proyecto estructurante para prevenir a tiempo, el daño a la calidad de vida.

Para BID, Cepal y otros Think Tank, la IA y las redes sociales revolucionarán la planificación urbana. Nunca vía la cita de fechas “memorables”, sino con procesamiento de datos y educación cívica inteligente.

Indicadores matemáticos sobre población, transporte y ambiente, sistematizados por IA, ofrecen consejos a planificadores para ordenar territorios, sistemas verdes y servicios. Se resalta la necesidad de un personal especializado y alejado de anunciar celebraciones banalizadas de días señeros.